Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Luncurkan Fitur Transkrip Pesan Suara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |17:19 WIB
WhatsApp Luncurkan Fitur Transkrip Pesan Suara
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Dibandingkan ketikan, pesan suara lebih mudah dikirimkan, tetapi bagi sebagian orang mendengarkan. Untuk mengatasi hal ini, WhatsApp secara resmi memperkenalkan fitur baru transkrip pesan, bagi orang-orang yang tidak suka mendengarkan pesan suara.

Seperti namanya, fitur transkrip pesan suara dapat membuat transkripsi pesan suara menjadi teks "untuk membantu Anda mengikuti percakapan apa pun yang sedang Anda lakukan", kata WhatsApp, sebagaimana dilansir GSM Arena. Transkrip dibuat di perangkat Anda sehingga tidak seorang pun, bahkan WhatsApp, dapat mendengar atau membaca pesan pribadi Anda.

Bahasa yang saat ini didukung untuk transkrip adalah Bahasa Inggris, Portugis, Spanyol, dan Rusia di Android, sedangkan di iOS 16 bahasa-bahasa tersebut digabungkan dengan Bahasa Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Turki, Mandarin, dan Arab. Di iOS 17 dan yang lebih baru, Anda juga mendapatkan Bahasa Denmark, Finlandia, Ibrani, Melayu, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Thailand.

Untuk mengaktifkan transkrip pesan suara, buka Setelan, ketuk Obrolan, dan Anda akan menemukan opsi tersebut. Kemudian, untuk mentranskripsikan pesan suara, tekan lama pada pesan tersebut dan ketuk 'transkripsikan'.

Fitur baru ini akan diluncurkan secara global "dalam beberapa minggu mendatang". Bahasa-bahasa lainnya akan ditambahkan di masa mendatang.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/16/3179098//ilustrasi-Ku3r_large.jpg
WhatsApp Bakal Terapkan Kuota Pesan Bulanan untuk Cegah Spam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177278//tangkapan_layar_quiz_channel_di_whatsapp_beta-7bw2_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Kanal Kuis, Dorong Interaksi Pengguna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485//whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/16/3176260//ilustrasi-ADbf_large.jpg
WhatsApp Luncurkan Tampilan Liquid Glass Apple untuk Pengguna iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175848//ilustrasi-JgdT_large.jpg
Cara Mudah Ganti Nomor WhatsApp ke Nomor Baru Tanpa Kehilangan File
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/16/3175580//ilustrasi-xryO_large.jpg
Apakah pesan WA yang Sudah Dihapus Bisa Dilihat Orang Lain? Ini Penjelasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement