WhatsApp Luncurkan Fitur Transkrip Pesan Suara

JAKARTA – Dibandingkan ketikan, pesan suara lebih mudah dikirimkan, tetapi bagi sebagian orang mendengarkan. Untuk mengatasi hal ini, WhatsApp secara resmi memperkenalkan fitur baru transkrip pesan, bagi orang-orang yang tidak suka mendengarkan pesan suara.

Seperti namanya, fitur transkrip pesan suara dapat membuat transkripsi pesan suara menjadi teks "untuk membantu Anda mengikuti percakapan apa pun yang sedang Anda lakukan", kata WhatsApp, sebagaimana dilansir GSM Arena. Transkrip dibuat di perangkat Anda sehingga tidak seorang pun, bahkan WhatsApp, dapat mendengar atau membaca pesan pribadi Anda.

Bahasa yang saat ini didukung untuk transkrip adalah Bahasa Inggris, Portugis, Spanyol, dan Rusia di Android, sedangkan di iOS 16 bahasa-bahasa tersebut digabungkan dengan Bahasa Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Turki, Mandarin, dan Arab. Di iOS 17 dan yang lebih baru, Anda juga mendapatkan Bahasa Denmark, Finlandia, Ibrani, Melayu, Norwegia, Belanda, Swedia, dan Thailand.

Untuk mengaktifkan transkrip pesan suara, buka Setelan, ketuk Obrolan, dan Anda akan menemukan opsi tersebut. Kemudian, untuk mentranskripsikan pesan suara, tekan lama pada pesan tersebut dan ketuk 'transkripsikan'.

Fitur baru ini akan diluncurkan secara global "dalam beberapa minggu mendatang". Bahasa-bahasa lainnya akan ditambahkan di masa mendatang.

(Rahman Asmardika)