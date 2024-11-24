Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Untuk Koleksi, Suzuki Jimny 5-doors White Rhino Edition Hanya Dijual 100 Unit

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |18:09 WIB
Untuk Koleksi, Suzuki Jimny 5-doors White Rhino Edition Hanya Dijual 100 Unit
Suzuki Jimny 5-doors White Rhino Edition. (Foto: Fadli/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Suzuki Indonesia meluncurkan Jimny 5-doors White Rhino Edition dalam ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Jimny 5-doors White Rhino Edition ini merupakan edisi terbatas, karena Suzuki hanya menjual mobil ini sebanyak 100 unit.

White Rhino Edition hadir dengan aksesoris lengkap untuk meningkatkan penampilan, tetapi selain itu tidak ada perbedaan dengan varian standar yang dijual. Tapi, apa alasan membuat edisi ini eksklusif atau dijual terbatas.

"Sebenarnya, Jimny itu jadi barang koleksi, kami tidak membuatkan strategi pemasaran dari Jimny ini sebagai barang yang seperti Ertiga atau Grand Vitara istilahnya seperti itu," kata Harold Donnel, Direktur Pemasaran 4W Suzuki Indomobil Sales (SIS) di arena GJAW 2024, Tangerang, Jumat (22/11/2024).

Untuk memberikan kesan eksklusif, Suzuki menghadirkan Jimny 5-doors degan warna yang terinspirasi dari salah satu hewan tertua di dunia, badak putih. Untuk aksesori yang terpasang, konsumen bisa memboyongnya karena dijual secara bebas.

Jimny 5-doors White Rhino Edition. (Foto: Fadli/MPI)

"Eksklusivitas Jimny itu harus tetap melekat bahkan di versi varian pun. Jadi kami mempertahankan eksklusivitas tersebut makanya kami buat dalam edisi terbatas," ujar Harold.

Suzuki Jimny 5-doors White Rhino Edition dijual dalam jumlah terbatas, hanya 100 unit, dengan harga Rp495.100.000 on the road (OTR) Jakarta. Model ini hanya tersedia dengan pilihan transmisi otomatis (A/T).

 

Halaman:
1 2
      
