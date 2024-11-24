Ford Luncurkan 2 Varian Limited Edition dan Mobil Offroad Double Cabin pada GJAW 2024

JAKARTA – Ford Motor Company melalui distributor resminya RMA Indonesia meluncurkan tiga model mobil baru, termasuk dua varian limited edition pada ajang GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2024. Kali ini Ford menghadirkan Next-Gen Ford Everest Titanium 4x4 A/T Limited Edition, Next-Gen Ford Ranger Wildtrak 4x4 A/T Limited Edition, dan mobil offroad double cabin Next-Gen Ford Ranger Raptor 3.0.

“Dengan mengendarai kendaraan SUV yang tangguh kita tidak hanya dapat menjelajahi jalan yang mulus diperkotaan, namun kita juga dapat menjajal jalanan di medan offroad. Untuk itu kita memerlukan kendaraan SUV yang tidak hanya memberikan rasa aman tapi juga memberikan rasa nyaman bagi pengemudi,” kata Toto Suharto Country Manager RMA Indonesia.

“Di samping itu, SUV seringkali dikaitkan dengan citra petualang, aktif, dan sukses, sehingga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan memberikan status sosial tersendiri bagi pemiliknya. Dan pada GAIKINDO Jakarta Auto Week 2024 kali ini, penggemar otomotif akan dimanjakan oleh hadirnya tiga mobil andalan terbaru, khususnya untuk para pecinta Ford di Indonesia.”

Next-Gen Ford Everest Titanium 4x4 A/T Limited Edition adalah SUV all-rounder dan merupakan seri tertinggi dari Next-Gen Ford Everest. Dengan penambahan aksesoris Hamer mencakup front bumper, front grille, power rotary step yang dilengkapi lampu LED, dan under protection plates Next-Gen Ford Everest Titanium Limited Edition tampil lebih sporty dan tangguh untuk melewati berbagai medan.

Pada mesin, SUV 7 seater ini menggunakan 2.0L Bi-Turbo bertenaga 210PS pada 3.500 rpm dan torsi puncak 500 Nm, yang didukung sistem penggerak 4x4 yang dimiliki, dan sistem transmisi 10-speed SelectShift automatic transmission, membuatnya lincah saat digunakan.