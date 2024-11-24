Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Pajak Mobil Rubicon dan Jeep Wrangler Semua Tipe

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |10:44 WIB
Segini Pajak Mobil Rubicon dan Jeep Wrangler Semua Tipe
Jeep Wrangler. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini pajak mobil Rubicon dan Jeep Wrangler semua tipe yang wajib diketahui sebelum membelinya.

Bagi pecinta offroad atau para pekerja yang bekerja di kawasan hutan atau jalanan yang tidak mulus, Jeep Wrangler merupakn mobil yang paling cocok untuk menjadi pilihan. Sebab, mobil bertipe SUV ini memiliki kemampuan untuk menerjang segala jenis medan jalanan.

Mobil Jeep Wrangler dikenal sangat kuat dengan suspensi yang kokoh, roda yang besar, dan mesin yang bertenaga super. Karena hal ini, medan jalanan yang sulit seperti berbatu, berlumpur, berpasir atau medan lainnya dapat dilewati.

Belum lagi, Jeep Wrangler juga dilengkapi berbagai fitur khusus seperti sistem 4WD, Transfer case yang menungkinkan untuk merubah meode penggerak, hingga fitur locking differential.

Jeep Wrangler memiliki 3 varian, akni Rubicon, Sahara dan Sport. Masyarakat tentu tidak asing dengan Rubicon. Namun faktanya, mobil yang sempat viral karena kasus penganiayaan ini adalah salah satu varian dari Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler adalah mobil kelas premium. Tak ayal, dilansir dari laman resmi Jeep Indonesia, Jumat (22/11/2024) harganya saat ini mulai dari Rp1,73 miliar. Selain harganya yang mahal, pajak mobil ini juga tak kalah mahalnya.

 

