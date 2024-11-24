Menandai 50 Tahun di Indonesia, Isuzu Gelar Konvoi hingga Aksi Hijau Tanam Pohon Trembesi

Isuzu Astra Motor Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50 tahun dengan melakukan konvoi bersama konsumen dan komunitas. (Foto: iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

Jakarta,Okezone- Menandai hari jadi ke 50 tahun di Indonesia, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) menggelar perayaan puncak acara "50 Isuzu Menemani di Jalan" pada Sabtu (23/11/2024). Kegiatan acara ini, melibatkan 50 kendaraan Isuzu dengan melakukan konvoi yang dimulai dari Isuzu Training Center, Pondok Ungu Bekasi hingga Taman Waduk Pluit Jakarta Utara.

Acara ini turut dihadiri Vice President IAMI Masayasu Hideshima, President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Yusak Kristian, Director of Business Directorate IAMI Kyouko Hikima, dan Deputy Division Head of Business Strategy Division IAMI Rian Erlangga.

President Director PT Isuzu Astra Motor Indonesia Yusak Kristian menyampaikan, acara “50 Isuzu Menemani di Jalan” merupakan bentuk perayaan tahun emas di Indonesia.

“Gelaran “50 Isuzu Menemani di Jalan” juga sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk kepercayaan seluruh konsumen terhadap produk dan layanan Isuzu sehingga kami bisa terus menjadi 'Real Partner, Real Journey' di setiap sektor bisnis di Indonesia," ujarnya.

Dia menambahkan, Isuzu hadir di Indonesia sejak 1974, telah menjangkau jutaan masyarakat Indonesia. Isuzu selalu memberikan nilai terbaik melalui layanan, produk, dan solusi yang berkualitas dan terpercaya.

50 tahun perjalanan #IsuzuTerusMenemani telah membuktikan kontribusinya dalam menemani dan menggerakkan roda perekonomian, bisnis, serta perdagangan masyarakat Indonesia di sektor komersial dan industri.