VinFast Mulai Kirim Mobil Listrik VF 5 ke Konsumen

TANGERANG - Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, mulai menyerahkan mobil listrik VF 5 kepada konsumen pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (22/11/2024).

Diketahui, VF 5 merupakan mobil listrik kedua yang dipasarkan jenama Vietnam tersebut di Indonesia. Kehadiran VF 5 melengkapi VF e34.

"Dengan pengiriman VF 5 bagi konsumen untuk pertama kalinya di ajang Gaikindo Jakarta Auto Week, kami bangga dapat menyediakan pilihan mobil listrik yang menarik, andal, dan cerdas bagi konsumen Indonesia," kata CEO of VinFast Indonesia, Nguyen Thuy Linh di arena GJAW 2024.

Sebanyak 10 unit VF 5 diserahkan kepada konsumen kepada kesempatan tersebut. "Untuk awal kita serahkan 10 unit. Kita masih ada beberapa pesanan dari customer dari seluruh Indonesia," kata Director of Sales & Network VinFast Indonesia Davy J Tuilan.

VF 5 kini tersedia di Indonesia dengan harga promosi on the road Jakarta sebesar Rp286.450.000 (dengan pembelian baterai) dan Rp218.250.000 (dengan skema berlangganan baterai).