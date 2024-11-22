Suzuki Jimny 5 Doors Rhino Edition Meluncur di GJAW 2024, Segini Harganya

TANGERANG - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meluncurkan Jimny 5 doors White Rhino Edition pada pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (22/11/2024). Jimny 5 doors edisi khusus ini mendapatkan sejumlah penyegaran.

Sejak diluncurkan pada bulan February 2024 silam, salah satu produk legendaris kami yaitu Jimny 5-door menjadi idola baru dan pilihan bagi mereka yang mencari pengalaman berkendara sebuah kendaraan authentic off-road 4x4. Dalam momen GJAW 2024 kami bangga memperkenalkan salah satu varian terbaru produk legendaris yaitu Jimny 5-door White Rhino, terinpirasi dari hewan Rhino,” ujar 4W Sales & Marketing Director PT SIS, Matsushita Ryohei di arena GJAW 2024.

Jimny 5-door White Rhino Edition hadir dengan sejumlah penyegaran. Mulai dari sentuhan khusus pada front bumper under dan side under garnish. Kelengkapan lain seperti door visor serta door handle garnish chrome menambahkan kesan elegan pada tampilan mobil. Sementara pada bagian belakang terdapat spare tire cover berlogo Rhino.

Varian ini juga dibalut dalam warna baru yaini Pearl Arctic White.

"Suzuki Indonesia siap menyambut antusiasme calon pemilik Jimny 5-door White Rhino. Sebagai improvement kami, varian berbeda ini bisa didapatkan oleh konsumen tanpa harus menunggu lama. Memiliki edisi ini akan terasa spesial dan istimewa,” tutur Matsushita.