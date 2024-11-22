Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Toyota Pamerkan Berbagai Lini Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:13 WIB
Toyota Pamerkan Berbagai Lini Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024
Toyota hadirkan kendaraan ramah lingkungan di GJAW 2024 (TAM)
A
A
A

TANGERANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan lini kendaraan ramah lingkungan pada pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (22/11/2024). 

Dengan mengimplementasi multi pathway strategy, Toyota berupaya meningkatkan kontribusi masyarakat menuju carbon neutrality lewat kehadiran beragam solusi mobilitas ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program Net Zero Emission 2060 Pemerintah Indonesia. 

Teknologi elektrifikasi yang dibawa adalah Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV), dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Ini termasuk model-model yang telah diproduksi secara lokal seperti Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV.

Toyota juga memajang Flexy Fuel Vehicle (FFV) yang sanggup memakai energi alternatif terbarukan, beserta deretan konversi mobil niaga serbaguna Hilux Rangga, dan GAZOO Racing (GR) family.

“Sesuai Indonesia Net Zero Emission (NZE) Roadmap, Toyota memamerkan teknologi ramah lingkungan lengkap di event Gaikindo Jakarta Auto Show 2024," kata President Director PT TAM, Hiroyuki Ueda.

Ia melanjutkan Toyota memajang FCEV berbahan bakar hidrogen murni yang zero emission untuk memperluas support terhadap upaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan. "Bersama pengembangan FFV dalam mendukung mobilitas rendah emisi dengan memanfaatkan energi alternatif biofuel,” ucapnya. 

Toyota memimpin perolehan penjualan kendaraan elektrifikasi sebanyak 33.336 unit secara retail sales pada periode Januari-Oktober 2024. Angka itu naik sekitar 27% dibandingkan tahun 2023 pada periode yang sama. Sebanyak 80% dari catatan penjualan ini disumbang oleh model elektrifikasi yang diproduksi lokal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094010/byd_m6_di_gjaw_2024-pMqx_large.jpg
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092737/mitsubishi_di_gjaw_2024-xzlq_large.jpg
Penjualan Mitsubishi Tembus 1.626 SPK pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/52/3091639/pengunjung_gjaw_2024-Sjo5_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 145.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091388/toyota_kijang_innova_zenix-Go27_large.jpg
Daftar Mobil dan Motor Terbaik GJAW 2024, Ada Innova Zenix dan BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091379/jusuf_hamka_borong_150_mobil_listrik_aletra-PbeU_large.jpg
Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091307/gjaw_2024-DJHz_large.jpg
GJAW Bakal Saingi GIIAS, Ini Kata Gaikindo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement