Toyota Pamerkan Berbagai Lini Kendaraan Ramah Lingkungan di GJAW 2024

TANGERANG - PT Toyota-Astra Motor (TAM) menghadirkan lini kendaraan ramah lingkungan pada pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Jumat (22/11/2024).

Dengan mengimplementasi multi pathway strategy, Toyota berupaya meningkatkan kontribusi masyarakat menuju carbon neutrality lewat kehadiran beragam solusi mobilitas ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan program Net Zero Emission 2060 Pemerintah Indonesia.

Teknologi elektrifikasi yang dibawa adalah Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Battery Electric Vehicle (BEV), dan Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). Ini termasuk model-model yang telah diproduksi secara lokal seperti Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV.

Toyota juga memajang Flexy Fuel Vehicle (FFV) yang sanggup memakai energi alternatif terbarukan, beserta deretan konversi mobil niaga serbaguna Hilux Rangga, dan GAZOO Racing (GR) family.

“Sesuai Indonesia Net Zero Emission (NZE) Roadmap, Toyota memamerkan teknologi ramah lingkungan lengkap di event Gaikindo Jakarta Auto Show 2024," kata President Director PT TAM, Hiroyuki Ueda.

Ia melanjutkan Toyota memajang FCEV berbahan bakar hidrogen murni yang zero emission untuk memperluas support terhadap upaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan. "Bersama pengembangan FFV dalam mendukung mobilitas rendah emisi dengan memanfaatkan energi alternatif biofuel,” ucapnya.

Toyota memimpin perolehan penjualan kendaraan elektrifikasi sebanyak 33.336 unit secara retail sales pada periode Januari-Oktober 2024. Angka itu naik sekitar 27% dibandingkan tahun 2023 pada periode yang sama. Sebanyak 80% dari catatan penjualan ini disumbang oleh model elektrifikasi yang diproduksi lokal.