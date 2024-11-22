Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Varian Baru Mitsubishi XForce Meluncur di GJAW 2024, Ini Fitur Anyarnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |19:01 WIB
Varian Baru Mitsubishi XForce Meluncur di GJAW 2024, Ini Fitur Anyarnya
XForce Ultimate with Diamond Sense di GJAW 2024 (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

TANGERANG - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) meluncurkan varian baru XForce yakni XForce Ultimate with Diamond Sense pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (22/11/2024). Varian terbaru XForce tersebut dibanderol Rp422,9 juta on the road (OTR) Jakarta. 

Varian ini melengkapi 2 varian sebelumnya yaitu Mitsubishi Xforce Ultimate, dan Mitsubishi Xforce Exceed. Mitsubishi Xforce Ultimate DS hadir dengan disematkan teknologi “Diamond Sense”, yakni perangkat fitur bantuan keselamatan terintegrasi mutakhir untuk pengemudi, yang lebih lengkap dari varian sebelumnya.

“Menjelang ulang tahun ke-55 Mitsubishi Motors di Indonesia, kami dengan bangga mengenang sejarah yang kaya yang dibangun di atas fondasi yang kuat, tumbuh bersama bangsa dan memahami kebutuhan unik masyarakatnya," ujar 
Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita di arena GJAW 2024, ICE BSD, Tangerang. 

"Hari ini, saya sangat gembira dapat memamerkan kemajuan yang menarik ini di pameran ini, dimulai dengan produk terbaru kami, yang menampilkan teknologi Diamond Sense. Dengan bangga kami memperkenalkan varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS untuk pelanggan Indonesia,” tuturnya. 

Secara eksterior, varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS tetap mempertahankan konsep silky & solid serta identitas desain New Generation Dynamic Shield. Namun memiliki perbedaan dengan dua varian pendahulunya dengan disematkannya warna eksterior two-tone. Pada sisi interior dan fitur, varian Mitsubishi Xforce Ultimate DS memiliki kesamaan dengan varian Ultimate. 

 

Telusuri berita ototekno lainnya
