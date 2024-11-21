4 Cara Ampuh untuk Menaikkan Rating Maxim Driver

JAKARTA – Mempunyai rating yang baik merupakan keinginan setiap driver ojek online, tak terkecuali driver Maxim. Pasalnya, rating yang diberikan dari customer dapat menentukan seberapa banyak orderan yang akan didapat selanjutnya. Dengan kata lain, semakin tinggi rating, semakin banyak pula orderan yang akan masuk.

Selain itu, rating dapat menjadi indikator atau patokan bagi driver untuk terus menjaga performa yang baik, agar orderan lebih lancar kedepannya. Dengan begitu, driver Maxim harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat mengurangi rating mereka.

Namun, apabila sedang mengalami penurunan rating karena berbagai hal, tidak perlu khawatir. Itu karena terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kembali menaikkan rating driver, tanpa mengakali sistem.

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (21/11/2024), Okezone telah merangkum cara ampuh untuk menaikkan rating Maxim driver, sebagai berikut :

1. Melayani Orderan pada Jam Sibuk

Melayani orderan pada jam sibuk merupakan opsi yang baik dan lumrah untuk dilakukan sebagai upaya menaikkan rating.

Terlebih, pada jam sibuk akan banyak sekali customer Maxim yang melakukan order, seperti mengantar customer pergi dan pulang dari kantor atau sekolah, mengantar pesanan makanan customer, dan lain sebagainya.

Dari hal tersebut, setidaknya terdapat dua dua periode yang dikategorikan sebagai jam sibuk, yaitu pukul 06.00-09.00 dan pukul 16.00-18.00.

2. Melayani Orderan pada Jam Sepi

Selain melayani orderan pada jam sibuk, mengambil orderan pada jam sepi juga patut untuk dilakukan. Sebab, pada jam sepi banyak driver yang luput dalam mengambil orderan. Padahal, bisa saja customer sangat membutuhkan jasa driver untuk berbagai keperluan pada saat itu.

Dengan begitu, semakin banyak driver mengambil dan menyelesaikan orderan pada jam sepi, besar kemungkinan driver akan mendapatkan rating yang baik.

3. Menetapkan Jumlah Order Setiap Hari

Orderan yang dapat dipenuhi oleh driver setiap harinya, dapat menaikkan rating dan menjadi salah satu parameter positif bagi driver. Sebab, semakin banyak orderan yang bisa diselesaikan, masa semakin tinggi rating yang akan diperoleh.