HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Lama Proses Blacklist Kredit Motor Hilang?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |18:54 WIB
Berapa Lama Proses Blacklist Kredit Motor Hilang?
Berapa lama proses blacklist kredit motor hilang? (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Durasi lama proses blacklist kredit motor hilang penting diketahui. Anda juga perlu mengetahui jika skor 1 merupakan kredit lancar karena memenuhi seluruh kewajiban pembayaran cicilan dan bunga pinjaman tanpa tunggakan 0 hari.

Umumnya blacklist karena peminjam diperoleh karena kredit skor 5 atau kredit macet yang terjadi akibat penundaan pembayaran kredit lebih dari 180 hari.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (21/11/2024), Okezone telah merangkum lama proses blacklist kredit motor hilang, sebagai berikut.

Lama Proses Blacklist Kredit Motor Hilang

Apabila masuk dalam daftar hitam bank karena menunggak kredit motor, untuk sementara waktu, Anda tidak akan dapat melakukan pinjaman di bank. Untuk menunggu sampai nama Anda dipulihkan dari daftar hitam tersebut, butuh jangka waktu 2 tahun sampai 5 tahun. 

Otomatis riwayat tersebut masuk dalam BI Checking. Hal itu juga akan menjadi pertimbangan bank saat hendak melakukan pinjaman lagi. Bisa jadi pengajuan pinjaman ditolak oleh bank. Karena itu, sebisa mungkin untuk membayar tagihan tepat waktu, mengingat blacklist kredit motor berapa lama sudah dijelaskan di atas, yakni sampai 60 bulan atau 5 tahun.

Itulah informasi terkait lama proses blacklist kredit motor hilang, semoga bermanfaat. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      

Telusuri berita ototekno lainnya
