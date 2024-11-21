Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Percepat Adopsi Kendaraan Listrik, Indomobil Gandeng PLN Icon Plus

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |18:28 WIB
Percepat Adopsi Kendaraan Listrik, Indomobil Gandeng PLN Icon Plus
Percepat adopsi kendaraan listrik, Indomobil Group gandeng PLN Icon Plus. (Dok Indomobil)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan otomotif Indomobil Group berkolaborasi dengan PLN Icon Plus untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia dalam Electricity Connect 2024. Kerja sama ini mencakup pengadaan kendaraan listrik dari Indomobil Group untuk digunakan oleh PLN Icon Plus.

Kolaborasi ini bertujuan mempercepat transisi menuju mobilitas ramah lingkungan yang mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekosistem kendaraan listrik yang lebih kuat dan berkelanjutan. PLN Icon Plus akan didukung kendaraan listrik dari berbagai merek yang berada di bawah naungan Indomobil Group.

Nota kesepahaman ini ditandatangani Direktur Utama Indomobil Group, Jusak Kertowidjojo, didampingi Presiden Direktur Indorent, Harry Pramono, serta Komisaris Indomobil Group, Edwin Hidayat Abdullah. Dari pihak PLN Icon Plus diwakili Direktur Utama PLN Icon Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi.

“Kami bangga dapat menjalin kerja sama dengan PLN Icon Plus dalam memperkuat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Kerja sama ini merupakan langkah konkret Indomobil Group dalam mendukung program pemerintah Indonesia yang berfokus pada pengurangan emisi karbon dan mempercepat transisi menuju mobilitas ramah lingkungan," ujar Direktur Indomobil Group, Andrew Nasuri, dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

Pihaknya  berharap kolaborasi ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan beralih ke kendaraan listrik. Hingga akhirnya, akan berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. 

 

Halaman:
1 2
      
