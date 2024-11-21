Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Hyundai Tucson Baru Resmi Meluncur, Versi Hybrid Dibanderol Rp743 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |17:13 WIB
Hyundai Tucson Baru Resmi Meluncur, Versi Hybrid Dibanderol Rp743 Juta
Hyundai Tucson terbaru resmi meluncur, versi hybrid dibanderol Rp743 juta. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi meluncurkan Tucson terbaru di Indonesia, Kamis (21/11/2024). Model terbaru Tucson tersedia dalam varian internal combustion engine (ICE) dan hybrid. New Tucson dengan mesin pembakaran Internal dibanderol Rp632 juta dan varian hybrid dibanderol Rp743 juta.

“Kami senang bisa meluncurkan new Tucson di Indonesia untuk terus memberikan pilihan produk terbaik bagi konsumen," kata President Director PT HMID, Ju Hun Lee, saat peluncuran New Tucson di Jakarta. 

Ia mengatakan, sebagai model global terlaris Hyundai, Tucson telah menjadi pilihan utama untuk kategori SUV-C. Mobil tersebut telah meraih sejumlah penghargaan internasional. 

Hyundai Tucson hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)
Hyundai Tucson hybrid (Okezone/Erha A Ramadhoni)

"New Tucson menawarkan pengalaman berkendara yang luar biasa, dengan menggabungkan desain eksterior premium, pilihan mesin yang kuat, dan interior mewah serta luas," ujarnya.

Sementara itu, Fransiscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan alasan pihaknya meluncurkan New Tucson.

“Menghadirkan new TUCSON di Indonesia menjadi bentuk upaya dalam mempertahankan posisi Hyundai di market SUV-C dan merespons pertumbuhan minat konsumen akan mobil HEV," ucapnya. 

Ia mengungkapkan hal yang membedakan New Tucson dengan SUV-C lainnya. Selain itu, New Tucson disematkan sejumlah fitur inovatif terbaru, seperti E-Motion Drive dan Baby Mode.

 

