Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Impresi Pengguna Mitsubishi New Pajero Sport: Nyaman, Performa Tinggi, dan Fitur Keselamatan Maksimal

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |11:05 WIB
Impresi Pengguna Mitsubishi New Pajero Sport: Nyaman, Performa Tinggi, dan Fitur Keselamatan Maksimal
Mitsubishi New Pajero Sport menjadi primadona di segmen medium SUV. (Foto: Dok. MMKSI)
A
A
A

Jakarta,Okezone - Mitsubishi New Pajero Sport merupakan varian terbaru dari Mitsubishi Pajero Sport, yang dibekali beragam fitur canggih, desain tangguh, fitur keselamatan, dan performa bertenaga. Kendaraan ini dirancang untuk pengemudi yang menginginkan mobilitas penuh kenyamanan di berbagai medan. Mitsubishi New Pajero Sport kini menjadi primadona di segmen medium SUV.


Mitsubishi New Pajero Sport menjadi andalan bagi Eko Teguh, seorang karyawan swasta. Kendaraan ini mampu untuk dibawa berpetualang baik di jalan perkotaan maupun off-road. Ia menilai kendaraan ini sangat unggul dari segi performa, kenyamanan, efisiensi bahan bakar, hingga fitur keselamatan.


“Tampil dengan desain yang gagah, nyaman,  performa tinggi, dan efisien, Pajero Sport memang dirancang sebagai mobil sekaligus teman bertualang yang keren dan tangguh. Terlebih saat  membawa Pajero Sport bersama keluarga tercinta menempuh perjalanan ke luar kota,” ujarnya. 


Mitsubishi New Pajero Sport telah mendapatkan beberapa penyempurnaan, pada bagian eksterior, terdapat penyematan grille depan heksagonal.  Bumper  memberikan tampilan lebih tegas dan berkarakter dengan alloy wheel 18 inchi dengan desain yang baru. Untuk bagian interior, perpaduan warna hitam dan burgundy memberikan tampilan sporty premium. 


Menurut Eko mengendarai Mitsubishi New Pajero Sport memberikan rasa berkendara yang baru, terlebih kendaraan ini sudah dilengkapi desain setir multifungsi dan 8-inch digital driver display yang baru. Untuk bagian driver dan penumpang juga mendapatkan kenyaman yang lebih dengan fitur nanoeX yang tersemat pada Dual Zone AC.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/2/3186359//olahraga_di_rumah-u1LD_large.jpg
10 Olahraga untuk Diri Sendiri yang Bisa Dilakukan di Rumah dan Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186175//ilustrasi_pembangunan_jakarta-HcZD_large.jpg
Pajak dan Retribusi Jadi Penopang Penting Pembangunan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/1/3186173//menbud-NvU1_large.jpeg
Ziarah ke Makam Tuanku Imam Bonjol, Menbud Teguhkan Komitmen Rawat Jejak Perjuangan Bangsa
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement