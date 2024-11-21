Impresi Pengguna Mitsubishi New Pajero Sport: Nyaman, Performa Tinggi, dan Fitur Keselamatan Maksimal

Jakarta,Okezone - Mitsubishi New Pajero Sport merupakan varian terbaru dari Mitsubishi Pajero Sport, yang dibekali beragam fitur canggih, desain tangguh, fitur keselamatan, dan performa bertenaga. Kendaraan ini dirancang untuk pengemudi yang menginginkan mobilitas penuh kenyamanan di berbagai medan. Mitsubishi New Pajero Sport kini menjadi primadona di segmen medium SUV.



Mitsubishi New Pajero Sport menjadi andalan bagi Eko Teguh, seorang karyawan swasta. Kendaraan ini mampu untuk dibawa berpetualang baik di jalan perkotaan maupun off-road. Ia menilai kendaraan ini sangat unggul dari segi performa, kenyamanan, efisiensi bahan bakar, hingga fitur keselamatan.



“Tampil dengan desain yang gagah, nyaman, performa tinggi, dan efisien, Pajero Sport memang dirancang sebagai mobil sekaligus teman bertualang yang keren dan tangguh. Terlebih saat membawa Pajero Sport bersama keluarga tercinta menempuh perjalanan ke luar kota,” ujarnya.



Mitsubishi New Pajero Sport telah mendapatkan beberapa penyempurnaan, pada bagian eksterior, terdapat penyematan grille depan heksagonal. Bumper memberikan tampilan lebih tegas dan berkarakter dengan alloy wheel 18 inchi dengan desain yang baru. Untuk bagian interior, perpaduan warna hitam dan burgundy memberikan tampilan sporty premium.



Menurut Eko mengendarai Mitsubishi New Pajero Sport memberikan rasa berkendara yang baru, terlebih kendaraan ini sudah dilengkapi desain setir multifungsi dan 8-inch digital driver display yang baru. Untuk bagian driver dan penumpang juga mendapatkan kenyaman yang lebih dengan fitur nanoeX yang tersemat pada Dual Zone AC.