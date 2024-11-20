Apa yang Terjadi Jika Motor Ditarik Leasing?

JAKARTA – Untuk membeli sepeda motor, pembayaran dapat dilakukan lewat berbagai cara. Selain membayar secara tunai atau transfer bank, membeli motor dengan sistem kredit juga dapat menjadi pilihan. Tentu hal ini, telah dipertimbangkan konsumen sebelumnya untuk menyesuaikan dengan kemampuan membayar masing-masing.

Bagi sebagian orang, membeli sepeda motor dengan kredit adalah pilihan yang mudah serta praktis. Namun, perlu diperhatikan kembali bagi para konsumen untuk melunaskan cicilannya hingga selesai. Itu karena jika konsumen lalai dalam membayarkan cicilannya, sepeda motor berpotensi ditarik pihak leasing.

Dalam proses penarikan, sepeda motor tidak akan disita secara langsung oleh leasing. Konsumen yang tidak membayar cicilan sesuai jadwal, nantinya diberikan peringatan dengan berbagai cara. Peringatannya bisa melalui telepon, surat peringatan, hingga didatangi petugas.

Apabila akhirnya penarikan terjadi, sepeda motor tidak akan diabaikan saja. Akan tetapi, sepeda motor akan dibawa dan dikumpulkan di suatu pool. Nantinya, semua sepeda motor hasil ditarik pihak leasing akan dibawa ke pelelangan resmi untuk dijual lagi.

Sebelum dilelang atau dijual kembali kepada konsumen lain, tentu sepeda motor tersebut akan melewati beberapa proses pengecekan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa baik dan lengkap kondisi sepeda motor tersebut.