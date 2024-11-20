Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

7 Aplikasi Penangkap Order Grab dan Gojek Tanpa Root

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:46 WIB
7 Aplikasi Penangkap Order Grab dan Gojek Tanpa Root
7 Aplikasi Penangkap Order Grab dan Gojek Tanpa Root (Ilustrasi/Okezone)
JAKARTA - Daftar 7 aplikasi penangkap order Grab dan Gojek tanpa root dapat membantu meningkatkan orderan dengan cepat. Dengan begitu, pendapatan driver akan dapat lebih maksimal.

Seperti diketahui, pekerjaan sebagai driver ojol telah banyak dipilih masyarakat baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan. Hal ini membuat jumlah driver di jalanan terlalu banyak dan persaingan untuk mendapat orderan semakin ketat.

Bagi driver prioritas, mungkin hal ini tidak terlalu berpengaruh karena jumlah orderan mereka akan tetap banyak. Namun bagi driver biasa terkhusus driver baru, hal ini membuat orderan mereka sepi.

Namun jangan khawatir! Saat ini ada berbagai cara untuk membuat orderan menjadi ramai bahkan untuk para driver ojol pemula. Salah satu cara jitu untuk meningkatkan orderan adalah dengan aplikasi penangkap order Grab dan Gojek.

Jika penasaran, Anda dapat mencoba 7 aplikasi penangkap order Grab dan Gojek tanpa root di bawah ini.

1. GPS Locker

Salah satu penyebab orderan sepi biasanya adalah karena masalah pada bagian GPS. Untuk mengatasinya, anda dapat menggunakan GPS Locker. Aplikasi ini dapat membantu menjaga sinyal GPS tetap stabil secara akurat. Bahkan, aplikasi ini juga bisa melakukan reset A-GPS untuk membantu meningkatkan orderan.

2. AccuWeather

AccuWeather sejatinya adalah aplikasi untuk cuaca. Aplikasi ini memang tidak berkaitan langsung untuk meningkatkan orderan. Namun dengan mengetahui prediksi cuaca, Anda dapat menyiapkan segala hal untuk keperluan orderan seperti menyiapkan mantel tambahan. Dengan begitu, Anda akan mendapat rating bagus untuk meningkatkan orderan.

3. Heartbeat Fixer for GCM

Heartbeat Fixer for GCM dapat menjadi aplikasi penangkap order Grab dan Gojek yang bagus. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk memunculkan notifikasi lebih cepat. Dengan begitu, saat ada orderan masuk, Anda akan dapat langsung merespon untuk mengambil orderan.

 

Halaman:
1 2
      
