GJAW 2024 Jadi Momen Ford Comeback ke Indonesia, Bawa Ranger hingga Everest Terbaru

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 22 November - 1 Desember menjadi momen comeback Ford ke Indonesia.

Kali ini, Ford akan masuk ke Indonesia lewat RMA Indonesia selaku Agen Pemegang Tunggal Merek (ATPM). Pada GJAW 2024, Ford akan menghadirkan produk terbaiknya demi memuaskan calon konsumen Tanah Air.

"Kehadiran kami pada ajang otomotif nasional, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 merupakan bentuk komitmen bahwa Ford dan RMA Indonesia secara konsisten terus fokus pada perkembangan pasar otomotif Indonesia," kata Country Manager RMA Indonesia, Toto Suharto, dalam keterangan resmi.

Dalam pemaparan di konferensi pers GJAW 2024 beberapa waktu lalu. Ford dikatakan bakal membawa Everest next gen. Bahkan, jenama asal Amerika Serikat itu akan menghadirkan Ranger series pada ajang otomotif penutup tahun ini.

"Itu dibuktikan dengan bakal munculnya tiga model andalan yakni Next-Gen Ford Everest, Next-Gen Ford Ranger Wildtrak, dan Next-Gen Ford Ranger Raptor pada ajang tersebut. kami harap dapat memperluas kesempatan bagi para pecinta Ford di Indonesia untuk mendapatkan produk terbaru Ford," ujar Toto.

Next-Gen Ford Everest merupakan salah satu SUV ladder frame yang tidak hanya dikenal karena ketangguhannya, namun juga oleh fitur keselamatan serta kenyamanannya.