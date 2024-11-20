Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GJAW 2024 Jadi Momen Ford Comeback ke Indonesia, Bawa Ranger hingga Everest Terbaru

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 21 November 2024 |08:11 WIB
GJAW 2024 Jadi Momen Ford Comeback ke Indonesia, Bawa Ranger hingga Everest Terbaru
Ford bakal bawa Everest dan Ranger terbaru pada GJAW 2024 (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 22 November - 1 Desember menjadi momen comeback Ford ke Indonesia.

Kali ini, Ford akan masuk ke Indonesia lewat RMA Indonesia selaku Agen Pemegang Tunggal Merek (ATPM). Pada GJAW 2024, Ford akan menghadirkan produk terbaiknya demi memuaskan calon konsumen Tanah Air.

"Kehadiran kami pada ajang otomotif nasional, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 merupakan bentuk komitmen bahwa Ford dan RMA Indonesia secara konsisten terus fokus pada perkembangan pasar otomotif Indonesia," kata Country Manager RMA Indonesia, Toto Suharto, dalam keterangan resmi.

Dalam pemaparan di konferensi pers GJAW 2024 beberapa waktu lalu. Ford dikatakan bakal membawa Everest next gen. Bahkan, jenama asal Amerika Serikat itu akan menghadirkan Ranger series pada ajang otomotif penutup tahun ini.

"Itu dibuktikan dengan bakal munculnya tiga model andalan yakni Next-Gen Ford Everest, Next-Gen Ford Ranger Wildtrak, dan Next-Gen Ford Ranger Raptor pada ajang tersebut. kami harap dapat memperluas kesempatan bagi para pecinta Ford di Indonesia untuk mendapatkan produk terbaru Ford," ujar Toto.

Next-Gen Ford Everest merupakan salah satu SUV ladder frame yang tidak hanya dikenal karena ketangguhannya, namun juga oleh fitur keselamatan serta kenyamanannya.  

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183423/ford-tgi9_large.jpg
Masih Impor, Kapan Ford Mulai Rakit Lokal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183104/ford-cCvL_large.jpg
Ford Sebut Pasar Mobil Premium Turun Signifikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/52/3132115/ford-znE4_large.jpg
Dampak Tarif Balasan, Ford Hentikan Ekspor Mobil ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/52/3130301/ford_everest_sport-haOq_large.jpg
Ford Everest Sport Resmi Meluncur Dibanderol Rp799 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/52/3107574/ford_ranger_xl-XUZx_large.jpg
Ford Ranger XL Resmi Meluncur, Harganya Rp521 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/01/52/3100492/hyundai_tucson_tabrak_ford_mustang_svt_cobra_r-goGa_large.jpg
Heboh Pengemudi Tabrak Mobil Langka Seharga Rp1 Miliar yang Dipajang di Showroom
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement