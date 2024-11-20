Intip Mobil Marselino Ferdinan yang Cetak 2 Gol Lawan Arab Saudi

JAKARTA - Marselino Ferdinan berhasil membawa timnas Indonesia mencatatkan sejarah baru saat mencetak dua gol ke gawang Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui dua gol yang disarangkannya ke gawang yang dijaga Mohammed Al-Rubaie, Indonesia berhasil meraih tiga poin penting.

Performa apik Marselino saat berhadapan dengan Arab Saudi didapatkannya setelah mendapat kritik pedas dari sejumlah pihak terhadap penampilannya di atas lapangan. Ia dianggap terlalu egois karena memegang bola terlalu lama dan tidak melihat rekan setim yang memiliki peluang lebih baik.

Terlepas dari itu, Marselino pernah mendapatkan sebuah mobil untuk digunakannya selama berada di Belgia pada 2023. Diketahui, Marselino saat itu bermain di liga Belgia dengan membela KMSK Deinze.

Momen Marselino mendapatkan mobil tersebut diabadikan dalam akun Instagram klub @kmskdeinze. Melalui unggahan video tersebut, pemain yang berposisi di gelandang serang kelahiran Jakarta itu melakukan serah terima mobil jenis SUV.

"Kencangkan sabuk pengaman Anda, para pemain kami menerima mobil baru mereka, berkat kemitraan kami dengan MHC Mobility Belgium, dan MIG Motors," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Melihat unggahan tersebut, itu merupakan mobil Skoda, sebuah produsen asal Republik Ceko. Diduga kuat, itu adalah Skoda Karoq apabila melihat dari bagian depan dan belakang, yang masuk dalam SUV kompak.