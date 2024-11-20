Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Daftar Mobil Hybrid Terlaris Oktober 2024, Innova Zenix Terlaris Santa Fe Langsung Ngegas

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:03 WIB
Daftar Mobil Hybrid Terlaris Oktober 2024, Innova Zenix Terlaris Santa Fe Langsung Ngegas
Daftar Mobil Hybrid Terlaris Oktober 2024, Innova Zenix Terlaris Santa Fe Langsung Ngegas (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Penjualan mobil hybrid pada Oktober 2024 mencapai lebih dari 5 ribu unit. Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid masih menjadi yang terlaris. 

Berdasarkan data penjualan wholesales (pabrik ke diler) dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), pada Oktober 2024 penjualan Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid mencapai 2.516 unit. Jumlah penjualan tersebut jauh meninggalkan model mobil hybrid lainnya. 

Posisi kedua ditempati Suzuki XL7 dengan membukukan penjualan sebesar 689 unit. Berikutnya ada Toyota Yaris Cross Hybrid dengan penjualan wholesales sebanyak 595 unit.

Urutan keempat ditempati MPV premium Toyota Alphard Hybrid dengan distribusi sebesar 565 unit. Posisi kelima ditempati Suzuki Ertiga Hybrid yang berhasil terkirim sebanyak 274 unit dari pabrik ke dealer.

Pendatang baru di segmen ini, Hyundai Santa Fe Hybrid langsung tancap gas dengan menembus posisi 10 besar. Mobil SUV ini membukukan penjualan wholesales sepanjang Oktober 2024 sebesar 151 unit dengan berada di urutan keenam.

 

Halaman:
1 2
      
