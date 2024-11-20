Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Beri Kenyamanan Berkelas, Mitsubishi New Pajero Sport Hadir dengan Fitur Teknologi Canggih

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |15:48 WIB
Beri Kenyamanan Berkelas, Mitsubishi New Pajero Sport Hadir dengan Fitur Teknologi Canggih
Mitsubishi New Pajero Sport hadir dibekali beberapa penyegaran fitur canggih yang signifikan (Foto: dok Mitsubishi)
A
A
A

JAKARTA - Menandai perjalanan 15 tahun kesuksesannya sebagai medium SUV terbaik pilihan keluarga Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menghadirkan SUV legendaris terbarunya yakni Mitsubishi New Pajero Sport.

Hadir dengan wajah baru yang lebih gagah dan interiornya yang semakin mewah serta fungsional, Mitsubishi New Pajero Sport sukses diperkenalkan pada ajang pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, beberapa waktu lalu.

President Director PT MMKSI Atsushi Kurita mengatakan, peluncuran Mitsubishi New Pajero Sport menandai tonggak penting bagi merek. Kendaraan ini menggabungkan teknologi canggih, kinerja yang tangguh, dan kenyamanan yang maksimal. 

“New Pajero Sport memiliki desain yang menawan dan menawarkan kemewahan serta fleksibilitas yang unggul, menggabungkan desain yang rapi dengan teknologi canggih dan kenyamanan untuk memberikan pengalaman berkendara yang luar biasa,” tuturnya.

Hadir dengan tagline “Live the Adventure”, Mitsubishi New Pajero Sport mengusung konsep Mitsubishi Motors-ness dengan teknologi terkini di semua aspeknya yang siap memberikan rasa percaya diri dan sensasi berpetualang yang luar biasa bagi  Anda ketika berkendara. 

Performa Tangguh di Segala Medan

Untuk Anda yang suka berpetualangan, kendaraan SUV satu ini sangat mumpuni dari segi performa, karena menawarkan performa yang mengesankan dengan dua varian mesin diesel berteknologi tinggi. 

Pada varian Dakar, Mitsubishi New Pajero Sport ini dilengkapi dengan mesin berkode 4N15. Mesin ini memiliki kubikasi 2,442 cc dengan turbo intercooler diesel Euro 4 dan konfigurasi 4-silinder. 

Tentunya dengan spesifikasi mesin yang tangguh memberikan akselerasi kuat dan responsif, sangat cocok bagi Anda yang menyukai medan off-road dan perjalanan jarak jauh.

      
