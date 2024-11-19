Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Mendinginkan HP Android yang Terlalu Panas

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |19:13 WIB
5 Cara Mendinginkan HP Android yang Terlalu Panas
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA HP Android yang terlalu panas jangan disepelekan. Simak cara mudah untuk mendinginkan HP Android yang terlalu panas agar tidak menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Saat sedang memainkan game, menonton video, maupun sedang menggunakan aplikasi sehari-hari, banyak dari pengguna pasti pernah mengalami HP yang tiba-tiba menjadi panas dan mengganggu aktivitas pengguna.

HP merupakan perangkat pendukung sehari-hari yang berfungsi untuk memudahkan segala aktivitas yang sedang dijalankan. Aktivitas kita sebagai pengguna tentunya bisa di mana saja dan kapan saja.

Terkadang jika sedang melakukan aktivitas outdoor, membuat HP menjadi panas atau overheat. Masalah ini tentunya bisa saja membuat aktivitas terganggu. Aplikasi yang dibutuhkan ketika sedang berada di area outdoor mungkin saja tidak bisa dijalankan.

Ditambah dengan iklim tropis di Indonesia dan cuaca yang akhir-akhir ini sangat panas terutama di daerah perkotaan, membuat HP yang kita gunakan wajar saja jika terasa panas.

Tidak hanya ketika sedang melakukan aktivitas outdoor saja, ketika di area indoor HP juga bisa menjadi lebih cepat panas dikarenakan berbagai alasan seperti sedang bermain game yang terlalu lama atau aktivitas berat lainnya yang membuat mesin pada HP bekerja secara maksimal.

Sebenarnya, HP panas memang wajar karena mesin pada perangkat akan terus bekerja ketika perangkat tersebut digunakan. Namun jika hal tersebut selalu dibiarkan dan dianggap enteng, maka akan berdampak buruk pada performa HP.

 

Halaman:
1 2 3
      
