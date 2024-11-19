Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Rusia Lengkapi Jet Tempur Generasi Kelima Su-57 dengan Teknologi AI

Naufal Firnanda , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:05 WIB
Rusia Lengkapi Jet Tempur Generasi Kelima Su-57 dengan Teknologi AI
Sukhoi Su-57.
A
A
A

JAKARTA Rusia memamerkan jet tempur generasi kelima Su-57E pada pameran Airshow China 2024 di Zhuhai, China pekan lalu. Jet tempur multiperan yang diproduksi Sukhoi ini dirancang untuk menghindari radar dan menyerang target udara dan darat, termasuk lokasi pertahanan udara.

Pesawat ini memiliki teknologi siluman, kemampuan manuver super, kemampuan jelajah super, avionik terintegrasi, dan kapasitas muatan besar. Dioperasikan oleh angkatan udara Rusia sejak 2020, kini Su-57 dilengkapi dengan fitur kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan induk milik Rusia yang fokus untuk memproduksi komponen elektronik; Ruselectronics, telah melengkapi pesawat tempur Su-57 dengan sistem komunikasi radio berbasis AI.

Hadirnya AI dalam pesawat tempur ini dinilai akan memudahkan dan membantu pesawat dalam menghadirkan fitur juga keunggulan yang lebih dibanding para pesaingnya. AI dapat memberikan keunggulan bagi Su-57 dalam hal peperangan elektronik (cyberwarfare).

Hal ini dijelaskan oleh Rostec terkait dengan pembaruan yang dihadirkan tersebut, yang seakan menjawab tantangan untuk selalu menjadi yang terdepan untuk menghadirkan fitur-fitur terbaru dan terbaik seperti halnya, pada aspek militer dan pertahanan negara.

Rostec mengklaim bahwa perangkat ini dirancang untuk pesawat generasi kelima dan beroperasi pada pita frekuensi yang sangat tinggi. Penggunaan sistem ini akan meningkatkan kualitas transfer informasi antara pesawat dengan pangkalan militer yang berada di darat.

“Peralatan ini memastikan keandalan transmisi informasi karena pengkodean yang kebal terhadap kebisingan, penyisipan simbol dalam pesan, sinkronisasi waktu yang sama dalam pemrosesan sinyal, kemungkinan transmisi pesan secara simultan melalui saluran paralel, meningkatkan jangkauan komunikasi yang stabil, dan menggunakan teknologi kecerdasan buatan,” ungkap Rostec.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185510//ilustrasi-W1MT_large.jpeg
Korut Gunakan AI untuk Prediksi Cuaca dan Antisipasi Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/18/3185429//ukraina_serang_rusia-CeFd_large.jpg
Ukraina Lancarkan Serangan Drone Sasar Pembangkit Listrik Dekat Moskow, Picu Kebakaran Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185403//perplexity_meluncurkan_browser_comet_di_android-DEM0_large.jpg
Perplexity Luncurkan Browser AI Comet di Android, Ini Fitur-Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185364//elon_musk-67YC_large.jpg
Elon Musk Ramalkan AI dan Robot Akan Bikin Uang Tak Lagi Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/16/3185335//fitur_obrolan_grup_chatgpt_akan_diluncurkan_secara_global-iqcG_large.jpg
OpenAI Mulai Luncurkan Fitur Obrolan Grup ChatGPT Secara Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185145//donald_trump-D0gK_large.jpg
Trump Tekan Ukraina Akhiri Perang dengan Rusia, Diberi Deadline 27 November!
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement