Cara Gunakan Share Loc WhatsApp untuk Update Lokasi Terkini

JAKARTA – Penting untuk mengetahui cara mengaktifkan fitur berbagi lokasi terkini atau biasa dikenal dengan istilah share loc untuk update lokasi terkini ke pengguna WhatsApp lain, seperti pasangan, teman, dan keluarga.

WhatsApp memang dikenal baik sebagai aplikasi perpesanan instan yang marak digunakan hampir seluruh orang di dunia sebagai sarana untuk berkomunikasi. Aplikasi ini populer digunakan karena kemudahan penggunaan dan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi ini.

Salah satu fitur unggulan pada aplikasi WhatsApp adalah Share Location (share loc). Fitur ini berguna ketika pengguna ingin memberitahu lokasi terkininya ke orang lain di aplikasi WhatsApp.

Terdapat 2 jenis fitur berbagi lokasi pada aplikasi WhatsApp, yakni Share Live Location dan Send Current Location. Kedua fitur ini sama-sama berguna untuk membagikan lokasi kepada pengguna WhatsApp lain. Namun, tetap terdapat beberapa perbedaan.

Share Live Location memungkinkan pengguna untuk berbagi lokasi secara real-time kepada pengguna lain di WhatsApp yang nantinya pengguna lain tersebut dapat melihat dan mengetahui perjalanan dari pengguna yang mengirimkannya.

Sementara, Send Current Location hanya memungkinkan pengguna untuk berbagi lokasi terkini saat itu dan tidak berubah meski pengguna sudah berpindah tempat.