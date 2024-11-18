Penjualan Motor hingga Oktober 2024 Tembus 5,4 Juta Unit, Target 6,3 Juta Bakal Tercapai?

JAKARTA - Penjualan sepeda motor di Indonesia pada Oktober 2024 mencapai 544.392 unit. Jumlah itu meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 528.715 unit. Ini berdasarkan data yang dirilis Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Secara keseluruhan, sejak Januari hingga Oktober 2024, penjualan motor secara domestik mencapai 5.416.888 unit atau 5,4 jutaan. Angka tersebut naik 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5.237.976 unit.

Sepeda motor jenis matic masih mendominasi penjualan dengan 90,20 persen dalam 10 bulan pertama tahun ini. Kemudian diikuti oleh motor underbone atau motor bebek dengan porsi 5,41 persen, dan motor sport berkontribusi di angka 4,38 persen.

Diketahui, tahun ini AISI menargetkan penjualan motor mencapai 6,3 juta unit. Melihat pasar yang sangat positif, diyakini penjualan sepeda motor tahun ini meningkat hingga mencapai 6,5 juta unit.

"Target tahun ini 6,35-6,45 juta unit, mudah-mudahan 6,5 juta. Potensi permintaan tahun depn 6,4-6,7 juta unit. Kami pelaku industri sepeda motor akan terus berinovasi hadirkan produk dengan teknologi semakin canggih, aman dan ramah lingkungan," kata Ketua Umum AISI, Johannes Loman, di Tangerang, beberapa waktu lalu.