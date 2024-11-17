Beredar Bocoran Samsung Galaxy A26, Desain Lebih Tipis?

JAKARTA - Beredar bocoran terbaru mengenai smartphone midrange Samsung yakni Galaxy A26. Bocoran render terbaru ini menampakkan desain depan dan belakang.

Melansir Gizmochina, Minggu (17/11/2024), Galaxy A26 sebelumnya terlihat di GeekBench dengan prosesor Exynos 1280. Namun kini, smartphone kelas menengah baru tersebut telah mengungkap seluruh desainnya.

Bagian depannya memiliki bezel yang mencolok dan layar Infinity-U. Sementara bagian belakangnya memiliki pengaturan tiga kamera dalam modul berbentuk oval.

Galaxy A26 memiliki dimensi dengan ukuran 164 x 77,5 x 7,7 mm. Ini membuatnya lebih tipis dari pendahulunya. Sebelumnya, Galaxy A25 memiliki dimensi 161 x 76,5 x 8,3 mm.

Namun, hanya itu informasi yang dibagikan dalam render CAD yang bocor. Dalam daftar benchmark sebelumnya, Samsung Galaxy A26 terlihat memiliki RAM 6GB, tetapi ada kemungkinan juga akan ada varian 8GB. Galaxy A26 akan berjalan pada OS Android 15 berbasis One UI 7 yang sudah dimodifikasi. Meskipun masih belum jelas, Galaxy A26 juga dapat hadir dengan pembaruan OS selama 6 tahun dan pembaruan keamanan selama 6 tahun.