Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gara-Gara Data Bocor, Platform Game Ini Didenda Pemerintah Turki Nyaris Rp1 Miliar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |12:37 WIB
Gara-Gara Data Bocor, Platform Game Ini Didenda Pemerintah Turki Nyaris Rp1 Miliar
Gara-gara data bocor, platform game ini didenda pemerintah Turki. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Badan Perlindungan Data Pribadi Turki (KVKK) menjatuhkan denda sebesar 2 juta lira (atau sekitar Rp920 juta) kepada platform game milik Amazon.com, Twitch. Platform game itu didenda karena masalah karena pelanggaran data.

Melansir Reuters, Minggu (17/11/2024), KVKK meluncurkan penyelidikan setelah kebocoran data sebesar 125 GB. KVKK menemukan bahwa Twitch telah gagal mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai sebelumnya. Twitch baru menangani masalah tersebut setelahnya. 
Selain itu, KVKK menyatakan penilaian risiko dan ancaman tidak memadai.

Pelanggaran tersebut memengaruhi 35.274 orang di Turki. Atas hal ini, KVKK menjatuhkan mengenakan denda sebesar 1,75 juta lira karena keamanan yang tidak memadai dan 250.000 lira karena gagal melaporkan pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, Twitch tidak segera memberikan komentar terkait masalah ini. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement