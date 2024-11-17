Gara-Gara Data Bocor, Platform Game Ini Didenda Pemerintah Turki Nyaris Rp1 Miliar

JAKARTA - Badan Perlindungan Data Pribadi Turki (KVKK) menjatuhkan denda sebesar 2 juta lira (atau sekitar Rp920 juta) kepada platform game milik Amazon.com, Twitch. Platform game itu didenda karena masalah karena pelanggaran data.

Melansir Reuters, Minggu (17/11/2024), KVKK meluncurkan penyelidikan setelah kebocoran data sebesar 125 GB. KVKK menemukan bahwa Twitch telah gagal mengambil langkah-langkah keamanan yang memadai sebelumnya. Twitch baru menangani masalah tersebut setelahnya.

Selain itu, KVKK menyatakan penilaian risiko dan ancaman tidak memadai.

Pelanggaran tersebut memengaruhi 35.274 orang di Turki. Atas hal ini, KVKK menjatuhkan mengenakan denda sebesar 1,75 juta lira karena keamanan yang tidak memadai dan 250.000 lira karena gagal melaporkan pelanggaran tersebut.

Di sisi lain, Twitch tidak segera memberikan komentar terkait masalah ini.

(Erha Aprili Ramadhoni)