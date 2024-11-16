Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

WhatsApp Hadirkan Fitur Draf Pesan, Tapi Tak Bisa Sikronisasi Lintas Perangkat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |19:09 WIB
Fitur draf pesan WhatsApp.
JAKARTA - WhatsApp mengumumkan fitur Draf Pesan untuk para penggunanya, yang akan mengingatkan mereka tentang pesan yang mulai mereka ketik tetapi tidak terkirim karena alasan apa pun.

Dilansir GSM Arena, cara kerja fitur Draf Pesan ini adalah saat Anda mengetik pesan tetapi tidak mengirimkannya, Anda akan melihat indikator "Draf" berwarna hijau di awal pesan dalam daftar obrolan. Obrolan tersebut juga akan dipindahkan ke bagian atas daftar obrolan, sehingga Anda tahu ada pesan yang tidak Anda kirim.

Namun, fitur baru ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah draf pesan yang diketaik tidak disinkronkan di beberapa perangkat, termasuk WhatsApp Web. Misalnya, jika Anda mulai mengetik pesan di ponsel, draf tersebut tidak akan terlihat di WhatsApp Web atau ponsel lain yang terhubung. Ini dapat merepotkan bagi pengguna yang sering berpindah-pindah perangkat sepanjang hari.

Sebagai perbandingan, Telegram, pesaing WhatsApp yang populer, menawarkan fitur ini. Dengan Telegram, Anda dapat mulai menulis pesan di satu perangkat dan menyelesaikannya di perangkat lain. Sinkronisasi yang lancar ini memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi pengguna yang menggunakan aplikasi di berbagai perangkat.

Absennya sinkronisasi lintas perangkat ini bisa dikatakan sebagai peluang yang dilewatkan oleh WhatsApp. Banyak pengguna mengandalkan aplikasi ini di ponsel dan komputer mereka dan sinkronisasi draf antar perangkat ini akan membuat WhatsApp lebih nyaman dan ramah pengguna.

 

