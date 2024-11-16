Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tesla Recall Lebih dari 2.400 Cybertruck, Penarikan Keenam Tahun Ini

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:08 WIB
Tesla Cybertruck.
JAKARTA - Tesla telah mengumumkan penarikan kembali (recall) lebih dari 2.400 Cybertruck karena kerusakan komponen yang dapat menyebabkan hilangnya daya pada roda. Ini adalah penarikan Cybertruck keenam yang dilakukan Tesla untuk tahun ini.

Recall, yang diterbitkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional pada 5 November, berlaku untuk Cybertruck yang dibuat antara 6 November 2023 hingga 30 Juli 2024. Tesla mengatakan dalam pemberitahuan penarikan kembali bahwa mereka tidak mengetahui adanya tabrakan, kematian, atau cedera yang terkait dengan truk yang ditarik kembali.

Bulan lalu Tesla mengeluarkan penarikan kembali untuk lebih dari 27.000 truk karena kamera pandangan belakang yang mungkin tidak berfungsi. Raksasa mobil listrik itu juga mengeluarkan dua penarikan kembali pada Juni untuk memperbaiki wiper kaca depan yang rusak dan trim bak bagasi yang longgar. Pada April, perusahaan mengeluarkan penarikan kembali untuk bantalan akselerator yang rusak.

Penarikan kembali ini memengaruhi Cybertruck yang dilengkapi dengan transistor efek medan semikonduktor oksida logam di inverter penggerak, menurut pengumuman Tesla, yang dilansir USA Today.

Saat inverter rusak, pengemudi mungkin tidak dapat menggunakan pedal gas untuk menjaga mobil tetap melaju. Tesla mengatakan bahwa saat masalah terjadi, pengemudi menerima peringatan di layar mobil.

Perusahaan mengatakan akan mengganti komponen yang terpengaruh pada Cybertruck yang ditarik kembali tanpa biaya.

(Rahman Asmardika)

      
