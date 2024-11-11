Cara Memperbaiki WhatsApp Green Screen Error

JAKARTA – WhatsApp sering kali mengalami kendala yang mengganggu penggunanya. Salah satunya adalah WhatsApp error mengalami green screen atau layar hijau yang bisa diatasi dengan cara di bawah.

Banyak dari pengguna melaporkan bahwa WhatsApp miliknya mengalami beberapa masalah yang terjadi setelah mereka melakukan pembaruan ke versi terbaru WhatsApp yang dirilis pada 9 November lalu.

Masalah yang terjadi pada versi terbaru ini ialah pengguna yang mengalami kesulitan dalam membuka pesan. Tampilan pesan yang seharusnya berisi teks, gambar, dan video secara tiba-tiba menampilkan layar hijau yang mengakibatkan pengguna tidak dapat mengakses dan melihat pesan percakapan.

Hal-hal yang terjadi tadi tentunya sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, karena ketika WhatsApp mengalami masalah, tentu saja bisa menghambat komunikasi antarpengguna sebagaimana mestinya ketika mereka menggunakan aplikasi ini.

Sebagai informasi, WhatsApp dikenal luas sebagai salah satu aplikasi pesan instan terpopuler di dunia. Penggunaannya yang masif membuat banyak penggunanya menjadikan WhatsApp sebagai sarana komunikasi utama ketika dalam jaringan (online).

Karena tingginya tingkat pemakaian harian pada aplikasi ini, ketika aplikasi WhatsAp mengalami sedikit saja masalah yang terjadi, akan membuat banyak dampak yang ditimbulkan jika hal tersebut tidak langsung segera diatasi.

Karena itu, untuk mengatasi masalah WhatsApp yang error mengalami green screen atau layar hijau, berikut caranya:

Install Ulang

Cara pertama yang bisa dilakukan pengguna untuk memperbaiki masalah pada WhatsApp yang error mengalami green screen adalah dengan menghapus instalasi aplikasi WhatsApp yang sudah diperbarui tadi. Lalu unduh dan coba lagi aplikasi WhatsApp dengan cara di bawah ini:

Hapus instalasi aplikasi WhatsApp pada perangkat pengguna

Sebelumnya, disarankan untuk melakukan pencadangan data dengan cara: Buka WhatsApp dan masuk ke Pengaturan > Chat > Cadangan Chat.

Lalu buka Google Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iOS

Cari dan instal aplikasi WhatsApp

Jika WhatsApp sudah terinstal, login dengan akun pribadi milik pengguna

Buka aplikasi dan periksa apakah pesan sudah dapat diakses kembali



Jika cara yang sudah diberikan di atas tidak berfungsi. Maka pengguna dapat mencoba cara di bawah ini yakni dengan cara melakukan downgrade aplikasi WhatsApp.

Downgrade Aplikasi

Berbeda dengan upgrade yang memperbarui aplikasi ke versi yang terbaru. Downgrade memiliki pengertian yaitu menurunkan versi aplikasi ke versi sebelumnya atau yang lebih lama.

Karena biasanya versi yang paling baru pada suatu aplikasi masih belum sempurna dan masih harus mendapatkan perbaikan dalam beberapa waktu berdasarkan ulasan dan pengalaman pengguna.

Cara ini mungkin bisa dilakukan untuk mengatasi masalah WhatsApp yang error mengalami green screen. Dengan downgrade ke versi sebelumnya, mungkin saja masalah green screen pada bilah pesan tersebut tidak muncul dan pengguna bisa menggunakan aplikasi ini secara normal kembali seperti biasanya.

Namun, perlu diketahui untuk melakukan downgrade aplikasi WhatsApp pengguna harus mengikuti langkah-langkah dengan hati-hati, downgrade bisa menjadi solusi sementara yang efektif untuk mengatasi masalah green screen ini.