HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral, Pertama Kalinya Hujan Salju Selimuti Gurun Al-Jawf di Arab Saudi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |09:14 WIB
Viral, Pertama Kalinya Hujan Salju Selimuti Gurun Al-Jawf di Arab Saudi
Salju selimuti gurun Al-Jawf di Arab Saudi (SPA/Arab News)
A
A
A

ARAB SAUDI - Untuk pertama kalinya salju turun di wilayah Al-Jawf di Arab Saudi. Kejadian ini kemudian viral. Turunnya salju di gurun Al-Jawf disebut karena adanya perubahan iklim. 

Menurut Saudi Press Agency, wilayah Al-Jawf belum pernah mengalami hujan salju, tetapi wilayah tersebut menerima hujan gula pertamanya minggu ini. Kini salju tersebut menyelimuti wilayah pegunungan tersebut, melansir Arab News, Senin (11/11/2024).

Saudi Press Agency mengatakan, hujan salju tersebut merupakan bagian dari pola cuaca yang lebih besar yang meliputi hujan lebat, hujan es, dan terbentuknya air terjun. Pihak berwenang kini memperkirakan kondisi ini dapat menyebabkan musim semi yang semarak dan lebih jauh membantu pertumbuhan bunga musiman dan tanaman aromatik. Hal ini dapat meningkatkan keindahan alam wilayah tersebut.

Dengan kejadian yang tidak wajar tersebut, orang-orang telah membagikan gambar-gambar tersebut di media sosial. Gambar-gambar salju menyelimuti gurun tersebut menjadi viral

“Arab Saudi Utara: Salju menyelimuti gurun setelah hujan lebat dan hujan es. Baru kemarin, musim dingin mengubah lanskap pegunungan," tulis akun X, @GlobalDiss.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
viral fenomena Gurun Arab Saudi Salju
Telusuri berita ototekno lainnya
