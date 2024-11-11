Penjualan Mobil Astra Tembus 43.596 Unit pada Oktober 2024, Naik 8,7%

JAKARTA - Penjualan wholesales (pabrik ke diler) mobil nasional pada Oktober 2024 mencapai 77.191 unit. Jumlah itu naik 6,2 persen dibandingkan September 2024.

Berdasarkan data dari Astra Internasional yang bersumber dari Gaikindo, Senin (11/11/2024), total penjualan mobil Astra mencapai 43.596 unit. Jumlah itu naik 8,7 persen dibandingkan September 2024 sebesar 40.096 unit.

"Astra menyambut baik pertumbuhan positif penjualan mobil pada bulan Oktober 2024. Kami berharap momentum ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun dan Astra dapat senantiasa berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia serta mendukung industri otomotif nasional,” ujar Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto.

Rinciannya, penjualan Toyota dan Lexus sebanyak 27.211 unit. Jumlah itu naik dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 25.591 unit.

Posisi berikutnya adalah Daihatsu dengan penjualan sebanyak 14.096 unit. Jumlah itu juga naik dibandingkan bulan sebelumnya sebanyak 12.676 unit.

Posisi ketiga ditempati Isuzu dengan penjualan wholesales sebanyak 2.106 unit atau naik dari bulan sebelumnya sebanyak 1.670. Terakhir, ada UD Trucks dengan penjualan 183 unit naik dari sebelumnya sebesar 159 unit.