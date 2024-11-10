Bukan Samsung, Ini Smartphone Terlaris di Dunia

Bukan Samsung, ini smartphone paling laris di dunia. (Reuters)

JAKARTA - iPhone 15 menjadi smartphone terlaris secara global pada kuartal ketiga 2024. Posisi kedua dan ketiga diisi oleh iPhone 15 Pro Max dan iPhone 15 Pro.

Hal ini berdasarkan data dari Counterpoint Research, sebagaimana melansir Gizmochina, Minggu (10/11/2024).

Ini untuk pertama kalinya model pro berkontribusi terhadap setengah dari penjualan iPhone selama kuartal ketiga.

Sementara itu, Samsung Galaxy S24 bertahan di 10 teratas selama tiga kuartal berturut-turut. Ini adalah pertama kalinya model Galaxy S masuk dalam 10 teratas sejak 2018. Secara keseluruhan, 10 model teratas menghasilkan 19% dari semua penjualan ponsel pintar di seluruh dunia pada kuartal ketiga 2024.

Ada empat produk Apple mengisi posisi 10 teratas. Sementara Samsung menempati lima posisi, dan Xiaomi menempati satu posisi. Jajaran produk ini tidak banyak berubah sejak tahun lalu. Hal ini menunjukkan preferensi konsumen terhadap smartphone cukup stabil.

Namun, ada salah satu tren menunjukkan meningkatnya minat terhadap smartphone kelas atas. Ini tampak dari kesenjangan yang lebih kecil antara model iPhone dasar dan Pro.

Pemasaran, opsi pembayaran, dan kesepakatan tukar tambah Apple telah membantu membuat iPhone terbaru lebih tersedia bagi lebih banyak pembeli, terutama di pasar yang sedang berkembang.

Galaxy S24 Samsung juga memperoleh hasil yang baik, sebagian karena fokus pada fitur GenAI yang menarik bagi pembeli.