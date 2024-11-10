Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Intip Spesifikasi PC Buatan Lokal ForceOne

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |16:33 WIB
PC buatan lokal Advan ForceOne
PC buatan lokal Advan ForceOne
A
A
A

JAKARTA - Pabrikan elektronik asal Indonesia, Advan, merilis produk PC terbaru yakni Advan ForceOne. Ini merupakan PC all in one (AIO) yang diklaim mampu memenuhi kebutuhan konsumen baik untuk bekerja maupun bermain game.

CEO Advan, Chandra Tansri mengatakan ForceOne dilengkapi GPU AMD Radeon 660M dan prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Prosesor tersebut dipadu dengan RAM 8GB DDR5 yang bisa diupgrade hingga 64GB serta memori penyimpanan 512GB SSD.

"AIO Advan ForceOne dirancang untuk memenuhi kebutuhan profesional yang butuh all in one PC serbaguna untuk mendukung kerja dan kreativitas mereka," kata Chandra dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

"AIO ini tidak hanya menawarkan PC yang simple, tapi juga performa yang luar biasa. Dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H di pastikan menjalankan semua program PC menjadi lebih lancar dan cepat," ucapnya.

Advan ForceOne hadir dengan layar 24 Inch Full HD IPS 100% Srgb display. Desainnya mengusung konsep slim.

PC ini juga dilengkapi mouse dan keyboard wireless. Tak hanya itu, tersedia juga pop up camera 5MP untuk kebutuhan video conference.

Untuk harganya, Advan ForceOne dibanderol Rp6.999.0000 dan akan ada harga spesial launching pada 11 November 2024. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
