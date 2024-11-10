PS5 Laku 65 Juta Unit, Penjualan Game Meningkat Berkat Black Myth: Wukong

JAKARTA - Sony telah menjual sebanyak 65 juta unit PlayStation (PS) 5 hingga akhir kuarter 2 2024. Pengumuman ini disampaikan tepat setelah Sony meluncurkan PS5 Pro.

Melansir endgadget, Senin (11/11/2024), jumlah penjualan konsol tersebut turun 1,1 juta unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, penjualan game naik 14,9 persen dibandingkan periode yang sama 2023.

Sementara itu, pengguna PlayStation Network aktif bulanan Sony tetap berada di angka 116 juta, meskipun terjadi kenaikan harga yang besar akhir tahun lalu.

Hal ini membuat pendapatan naik sebesar 9 persen dan laba operasi naik sebesar 73 persen menjadi 445,1 miliar yen (2,91 miliar dolar AS).

Mengingat laba tersebut dan fakta bahwa Sony memiliki konsol baru yang lebih mahal untuk Natal, perusahaan tersebut optimis dengan sisa tahun ini. Sony yakni ini dapat sedikit meningkatkan perkiraan pendapatannya.

Larisnya penjualan game Sony berkat keberhasilan action RPG Black Myth: Wukong. Game tersebut dilaporkan terjual 20 juta unit di Q2 (termasuk versi PC).