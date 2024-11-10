Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi PS5 Pro, Ini Ubahannya Dibandingkan Versi Biasa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |10:11 WIB
Spesifikasi PS5 Pro, Ini Ubahannya Dibandingkan Versi Biasa
Spesifikasi dan Harga PlayStation5 Pro (Sony)
A
A
A

JAKARTA - Sony Interactive Entertainment telah merilis konsol PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). PS5 Pro hadir dengan sejumlah peningkatan dibandingkan versi biasa. 

“Dengan PlayStation 5 Pro, kami ingin memastikan bahwa para gamer yang paling berdedikasi, serta kreator game, dapat memanfaatkan teknologi konsol tercanggih, yang membawa pengalaman PlayStation 5 lebih jauh lagi,” kata CEO Platform Business Group, Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, mengutip situs perusahaan, Minggu (10/11/2024). 

Hideaki Nishino mengklaim PS5 Pro merupakan konsol tercanggih mereka hingga kini. 

“Memberikan kesempatan kepada komunitas pemain kami untuk merasakan game seperti yang diinginkan oleh para pengembang,” tuturnya.

PlayStation 5 Pro dirancang dengan mempertimbangkan pemain dan kreator game yang sangat terlibat dan mencakup fitur performa utama yang memungkinkan game berjalan dengan grafis fidelitas lebih tinggi pada frame rate yang lebih halus.

Secara spesifikasi, PS5 Pro memiliki peningkatan dalam 3 hal. Mulai dari aspek pengolah grafis (GPU), teknik proses efek pencahayaan, hingga kecerdasan buatan (AI). 

Sony menyebut, GPU pada PS5 Pro menjadi lebih besar dan memiliki jumlah inti (Compute Units/CUs) 67 persen lebih banyak dibandingkan versi biasa dan memori 28 persen lebih cepat. Jumlah Compute Units pada PS5 Pro sebanyak sekira 60 unit, sedangkan PS5 hanya 36 unit. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/326/3093651/apple_dan_sony_kerjasama_hadirkan_controller_sense_ps_vr2-Pqg2_large.jpg
Apple dan Sony Kerjasama Hadirkan Dukungan Controller PSVR2 ke Vision Pro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/326/3018303/psp_3-SUxs_large.jpeg
Sony Disebut Sedang Kembangkan PlayStation Portable Baru, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/326/2996617/ps5_pro-kvVi_large.jpg
PS5 Pro Dikonfirmasi Akan Miliki GPU yang Lebih Kuat, Memori Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/326/2991154/ilustrasi-7UaB_large.jpg
Bocoran Sony PlayStation 6, dari Spesifikasi Hingga Perkiraan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/326/2982207/playstation_plus-baLS_large.jpg
Pelanggan Playstation Plus Premium Kini Bisa Nikmati Layanan Cloud Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/326/2974677/playstation-vr2-bakal-bisa-dipakai-untuk-game-pc-6nrgxLzCxz.jpg
Playstation VR2 Bakal Bisa Dipakai untuk Game PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement