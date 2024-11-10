Spesifikasi PS5 Pro, Ini Ubahannya Dibandingkan Versi Biasa

JAKARTA - Sony Interactive Entertainment telah merilis konsol PlayStation 5 Pro (PS5 Pro). PS5 Pro hadir dengan sejumlah peningkatan dibandingkan versi biasa.

“Dengan PlayStation 5 Pro, kami ingin memastikan bahwa para gamer yang paling berdedikasi, serta kreator game, dapat memanfaatkan teknologi konsol tercanggih, yang membawa pengalaman PlayStation 5 lebih jauh lagi,” kata CEO Platform Business Group, Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, mengutip situs perusahaan, Minggu (10/11/2024).

Hideaki Nishino mengklaim PS5 Pro merupakan konsol tercanggih mereka hingga kini.

“Memberikan kesempatan kepada komunitas pemain kami untuk merasakan game seperti yang diinginkan oleh para pengembang,” tuturnya.

PlayStation 5 Pro dirancang dengan mempertimbangkan pemain dan kreator game yang sangat terlibat dan mencakup fitur performa utama yang memungkinkan game berjalan dengan grafis fidelitas lebih tinggi pada frame rate yang lebih halus.

Secara spesifikasi, PS5 Pro memiliki peningkatan dalam 3 hal. Mulai dari aspek pengolah grafis (GPU), teknik proses efek pencahayaan, hingga kecerdasan buatan (AI).

Sony menyebut, GPU pada PS5 Pro menjadi lebih besar dan memiliki jumlah inti (Compute Units/CUs) 67 persen lebih banyak dibandingkan versi biasa dan memori 28 persen lebih cepat. Jumlah Compute Units pada PS5 Pro sebanyak sekira 60 unit, sedangkan PS5 hanya 36 unit.