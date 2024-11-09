Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Viral Komika Arafah Dilabrak Tetangga Gara-Gara Parkir Sembarangan, Pahami Aturannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |11:00 WIB
Arafah Rianti. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA – Komika Arafah Rianti baru-baru ini viral setelah mengaku dilabrak oleh lima orang tetangganya lantaran memarikir mobil sembarangan. Menurut Arafah, ini dikarenakan dirinya memiliki tiga mobil dan sulitnkya parkir.

Dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadinya @arafahrianti02, Arafah terlihat menangis usai kejadian tersebut. Memang terlihat mata arafah merah dan berkaca-kaca akibat peristiwa tersebut.

"Cewek secupu ini dilabrak 5 cowok. Dilabrak tetangga gara-gara punya 3 mobil," tulis Arafah dalam keterangan video unggahannya yang beredar luas di media sosial.

Permasalahan ini bermula karena Arafah Rianti memarkir salah satu mobilnya di pinggir jalan depan rumahnya. Ini dilakukan karena kapasitas garasi rumahnya hanya dapat menampung dua mobil.

Selain itu, Arafah kerap menghadirkan bintang tamu untuk membuat konten podcast di rumahnya. Diduga para tamu yang datang juga memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan yang mengganggu akses tetangganya untuk melintas.

Tapi menurut sang komika, sebenarnya banyak orang yang juga sering parkir di depan rumah seperti dirinya, tapi tak pernah dipermasalahkan. Namun, netizen menilai bahwa itu memang karena kesalahan Arafah dan mengikuti orang yang bertindak salah.

Akun X (Twitter) @tanyarlfes yang ikut mengunggah momen Arafah menangis juga diramaikan oleh warganet. Sebagian besar mengingatkan Arafah untuk menyadari kesalahannya bukan meminta belas kasihan di media sosial.

 

Halaman:
1 2 3
      

