Rakit Bus Listrik pada 2025, SAG Kerjasama dengan Karoseri Piala Mas

JAKARTA – PT Sinar Armada Globalindo (SAG) secara resmi bekerja sama dengan PT Piala Mas Industri (Piala Mas) untuk perakitan bus listrik di Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“SAG bangga mengumumkan kerja sama terbarunya dengan Piala Mas. Kemitraan yang kami lakukan ini memperkuat komitmen kami terhadap transportasi publik yang lebih rendah emisi sehingga berkontribusi terhadap transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih bersih,” kata Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis, SAG, Andre Jodjana di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama SAG, Johannes Herwanto, mengatakan industri karoseri di Indonesia cukup mampu untuk bisa berpartisipasi dalam mengembangkan industri otomotif, khususnya bus listrik.

"Piala Mas dapat mewujudkan komitmen kami dalam mencapai tingkat TKDN seperti yang pemerintah perintahkan," ujarnya.

Hal ini sejalan dengan regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024, mengenai aturan minimal 20% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi bus listrik.

Bahkan, kini SAG ingin perakitan bus listrik ini dapat memenuhi TKDN lebih dari aturan minimal yang berlaku, yakni mencapai 40%.

Lebih lanjut, SAG optimis dengan penerapan TKDN terhadap bus listrik yang akan diproduksinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kembali menghidupkan industri-industri kecil dalam negeri, sehingga perekonomian nasional bisa terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

Perakitan bus listrik yang akan dimulai tahun depan ini menggunakan kerangka dasar bus Golden Dragon asal China. Dari hasil produksi tersebut, akan menghasilkan dua model bus, yakni big bus high deck dengan panjang 12 meter dan juga bus medium dengan panjang 7-9 meter.