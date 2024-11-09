Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Rakit Bus Listrik pada 2025, SAG Kerjasama dengan Karoseri Piala Mas

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |11:50 WIB
Rakit Bus Listrik pada 2025, SAG Kerjasama dengan Karoseri Piala Mas
SAG kerjasama dengan karoseri Piala Mas rakit bus listrik (Adli Arif)
A
A
A

JAKARTA – PT Sinar Armada Globalindo (SAG) secara resmi bekerja sama dengan PT Piala Mas Industri (Piala Mas) untuk perakitan bus listrik di Indonesia, Jumat (8/11/2024).

“SAG bangga mengumumkan kerja sama terbarunya dengan Piala Mas. Kemitraan yang kami lakukan ini memperkuat komitmen kami terhadap transportasi publik yang lebih rendah emisi sehingga berkontribusi terhadap transisi Indonesia menuju ekonomi yang lebih bersih,” kata Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis, SAG, Andre Jodjana di Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama SAG, Johannes Herwanto, mengatakan industri karoseri di Indonesia cukup mampu untuk bisa berpartisipasi dalam mengembangkan industri otomotif, khususnya bus listrik.

"Piala Mas dapat mewujudkan komitmen kami dalam mencapai tingkat TKDN seperti yang pemerintah perintahkan," ujarnya.

Hal ini sejalan dengan regulasi pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2024, mengenai aturan minimal 20% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produksi bus listrik.

Bahkan, kini SAG ingin perakitan bus listrik ini dapat memenuhi TKDN lebih dari aturan minimal yang berlaku, yakni mencapai 40%.

Lebih lanjut, SAG optimis dengan penerapan TKDN terhadap bus listrik yang akan diproduksinya dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kembali menghidupkan industri-industri kecil dalam negeri, sehingga perekonomian nasional bisa terus bergerak dan tumbuh secara berkelanjutan.

Perakitan bus listrik yang akan dimulai tahun depan ini menggunakan kerangka dasar bus Golden Dragon asal China. Dari hasil produksi tersebut, akan menghasilkan dua model bus, yakni big bus high deck dengan panjang 12 meter dan juga bus medium dengan panjang 7-9 meter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/52/3064408/catl_bikin_baterai_bus_listrik_dengan_masa_pakai_hingga_15_tahun-tDhS_large.jpg
Perusahaan China Bikin Baterai Bus Listrik, Usia Pakainya hingga 15 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/52/2900487/tekan-polusi-udara-armada-bus-listrik-bakal-diperbanyak-di-jakarta-cJjNNBhoRt.jpg
Tekan Polusi Udara, Armada Bus Listrik Bakal Diperbanyak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/52/2831118/mercedes-benz-ecitaro-dinobatkan-jadi-bus-listrik-terbaik-singkirkan-5-pesaing-q35klcB7J7.jpeg
Mercedes-Benz eCitaro Dinobatkan Jadi Bus Listrik Terbaik, Singkirkan 5 Pesaing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183507//ramp_check_bus-eufX_large.png
Jelang Nataru, Kemenhub Mulai Lakukan Ramp Check di Pool Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439//po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/15/3181834//bahlil-ekBV_large.jpg
Bahlil Sebut Kajian Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Rampung Akhir 2025
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement