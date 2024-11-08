Pakai Pintu Gullwing, Hyptec HT Ultra Dibanderol Rp835 Juta

JAKARTA - Aion Indonesia mengumumkan harga mobil listrik Hyptec HT. Hyptec HT varian Premium dibanderol Rp685 juta dan Hyptec HT Ultra yang menggunakan pintu gullwing dibanderol Rp835 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Kehadiran Hyptec HT menambah model Aion di Indonesia. Sebelumnya, jenama China itu telah meluncurkan Aion Y Plus dan Aion ES. Semuanya adalah mobil listrik.

"Hyptec HT merupakan produk kedua dari kami yang dikirimkan ke konsumen di Indonesia. Sesuai janji kami, Hyptec HT pasarkan mulai Rp 685 juta," kata Vice President AION Indonesia Major Qin di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Aion Indonesia telah memperkenalkan Hyptec HT pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Pada momen tersebut, Aion telah membuka keran pemesanan dengan booking fee Rp10 juta.

Untuk spesifikasinya, Hyptec HT dibekali motor listrik 250 kW setara dengan 335 HP dan torsi hingga 43 Nm. Mobil listrik ini dapat berakselerasi jarak 0-100 km per jam dalam waktu 5,8 detik.

Sementara itu, mobil SUV ini dibekali baterai dengan kapasitas 83 kWh. Daya tempuh Hyptec HT diklaim bisa mencapai lebih dari 600 km. Hyptec HT sudah mendukung pengisian daya cepat dalam waktu 15 menit hingga bisa memberikan jangkauan hingga 400 km.