Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Pakai Pintu Gullwing, Hyptec HT Ultra Dibanderol Rp835 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |18:48 WIB
Pakai Pintu Gullwing, Hyptec HT Ultra Dibanderol Rp835 Juta
Aion Hyptec HT Ultra (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Aion Indonesia mengumumkan harga mobil listrik Hyptec HT. Hyptec HT varian Premium dibanderol Rp685 juta dan Hyptec HT Ultra yang menggunakan pintu gullwing dibanderol Rp835 juta. Harga tersebut berstatus on the road (OTR) Jakarta.

Kehadiran Hyptec HT menambah model Aion di Indonesia. Sebelumnya, jenama China itu telah meluncurkan Aion Y Plus dan Aion ES. Semuanya adalah mobil listrik.

"Hyptec HT merupakan produk kedua dari kami yang dikirimkan ke konsumen di Indonesia. Sesuai janji kami, Hyptec HT pasarkan mulai Rp 685 juta," kata Vice President AION Indonesia Major Qin di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Aion Indonesia telah memperkenalkan Hyptec HT pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD, Tangerang. Pada momen tersebut, Aion telah membuka keran pemesanan dengan booking fee Rp10 juta. 

Untuk spesifikasinya, Hyptec HT dibekali motor listrik 250 kW setara dengan 335 HP dan torsi hingga 43 Nm. Mobil listrik ini dapat berakselerasi jarak 0-100 km per jam dalam waktu 5,8 detik. 

Sementara itu, mobil SUV ini dibekali baterai dengan kapasitas 83 kWh. Daya tempuh Hyptec HT diklaim bisa mencapai lebih dari 600 km. Hyptec HT sudah mendukung pengisian daya cepat dalam waktu 15 menit hingga bisa memberikan jangkauan hingga 400 km. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/52/3162952/aion_ut-3zPZ_large.jpg
GAC Raih 2 Penghargaan di Indonesia Automotive Awards 2025 lewat Aion V dan UT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/52/3151742/aion_ut-6DmU_large.jpeg
Aion UT Siap Meluncur di GIIAS 2025, Intip Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/52/3065893/diler_aion_indonesia_di_daan_mogot_jakarta_barat-CZ9z_large.jpg
Tancap Gas, Aion Resmikan 10 Diler Sekaligus di Jabodetabek dan Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/52/3059675/aion_y_plus-aNTV_large.jpg
600 Mobil Listrik Aion Y Plus Mendarat di Indonesia, Siap Dikirim ke Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/52/3033509/sedan_listrik_aion_es-AYEL_large.jpg
Sedan Listrik Aion ES Siap Meluncur, Harganya di Bawah Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/52/3026896/gac_aion_y_plus-sezi_large.jpg
Meski Bakal Dirakit Lokal, Harga GAC Aion Y Plus Tidak Turun
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement