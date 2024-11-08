3 Merek China Bakal Debut di GJAW 2024, Apa Saja?

JAKARTA - Pameran Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 akan diramaikan tiga merek baru, dengan dua di antaranya akan debut di Indonesia. Ajang otomotif tahunan itu akan digelar di tempat baru yakni ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada 22 November - 1 Desember.

General Manager Seven Event, Adriean Eka mengatakan, ketiga merek tersebut adalah Zeekr, Aletra, dan Maxus. Zeekr dan Aletra merupakan merek baru yang akan meluncur secara resmi di GJAW 2024.

Sementara Maxus, merek asal China ini sudah lebih dulu memperkenalkan diri pada publik Indonesia di ajang GIIAS 2023 di bawah naungan Indomobil. Namun, merek tersebut absen pada sejumlah pameran nasional.

"Ini adalah jajaran merek-merek yang sudah konfirmasi keikutsertaannya dalam GJAW 2024, bisa di lihat memang ada beberapa merek pendatang baru," kata Rian di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Di GJAW 2024, Maxus akan hadir dengan diboyong PT Indomobil Energi Baru, yang berada di bawah naungan Indomobil Group. Diyakini, mereka akan kembali memamerkan Maxus Mifa 9 dan membawa Mifa 7 yang baru diperkenalkan.

Sementara Aletra merupakan merek yang berada di bawah naungan Livan Auto dari Geely. Merek ini akan masuk ke Indonesia bersama PT Sinar Armada Globalindo (SAG). Aletra juga akan memboyong MPV medium listrik berkapasitas tujuh penumpang.