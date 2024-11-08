Modifikasi Scoopy 2023, Tampil Beda dengan Gaya yang Kamu Sukai

JAKARTA - Scoopy 2023 dengan desain retro-modernnya memang sudah menarik perhatian. Namun, jika kamu ingin tampil lebih beda dan sesuai dengan gaya pribadi, modifikasi adalah solusinya. Berikut beberapa gaya modifikasi yang bisa kamu aplikasikan pada Scoopy 2023:

1. Gaya Klasik yang Lebih Modern

Konsep: Memperkuat kesan klasik Scoopy dengan sentuhan modern.

Modifikasi: Ganti spion dengan model bulat, pasang lampu depan LED retro, tambahkan rak depan minimalis, dan pilih warna-warna pastel untuk bodi.

Sparepart Aftermarket: Spion bulat universal, lampu depan LED dari merek seperti Aray, rak depan dari merek lokal seperti CNC Racing, cat custom.

2. Gaya Sporty dan Agresif

Konsep: Mengubah Scoopy menjadi motor yang lebih sporty dan bertenaga.

Modifikasi: Pasang undercowl, ganti knalpot dengan model racing, tambahkan windshield pendek, dan pasang footstep belakang yang lebih sporty.

Sparepart Aftermarket: Undercowl dan footstep dari merek seperti RCB atau KTC, knalpot aftermarket dari merek seperti Akrapovic atau Yoshimura (untuk opsi yang lebih premium).

3. Gaya Chopper Mini

Konsep: Mengubah Scoopy menjadi motor chopper mini dengan tampilan yang unik.

Modifikasi: Pindahkan stang ke bawah, pasang ban belakang lebar, potong spakbor belakang, dan tambahkan sissy bar mini.

Sparepart Aftermarket: Stang custom, ban belakang lebar dari merek seperti IRC atau Pirelli, sissy bar custom, spakbor custom.

4. Gaya Racing Look

Konsep: Menampilkan Scoopy dengan tampilan seperti motor balap.

Modifikasi: Pasang fairing custom, ganti shockbreaker dengan yang lebih keras, pasang ban balap, dan tambahkan striping balap.

Sparepart Aftermarket: Fairing custom, shockbreaker aftermarket dari merek seperti YSS atau Ohlins, ban balap dari merek seperti Michelin atau Pirelli.

5. Gaya Touring

Konsep: Mempersiapkan Scoopy untuk perjalanan jarak jauh.

Modifikasi: Pasang box samping dan box atas, ganti jok dengan yang lebih empuk, tambahkan windshield tinggi, dan pasang handguard.

Sparepart Aftermarket: Box samping dan box atas dari merek seperti Givi atau Shad, jok custom, windshield tinggi dari merek seperti Puig atau National Cycle, handguard dari merek seperti Barkbusters.

Tips Memilih Sparepart Aftermarket

Sesuaikan dengan Budget: Harga sparepart aftermarket sangat bervariasi. Pilih yang sesuai dengan budget kamu.

Perhatikan Kualitas: Pilih sparepart dari merek yang sudah terpercaya dan memiliki kualitas yang baik.

Konsultasikan dengan Bengkel: Sebelum melakukan modifikasi, sebaiknya konsultasikan dengan bengkel spesialis modifikasi motor.

Penting: Sebelum melakukan modifikasi, pastikan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan perhatikan keselamatan berkendara.

(Agustina Wulandari )