Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuat Send The Song yang Viral di Media Sosial

Naufal Firnanda , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |16:53 WIB
Cara Membuat Send The Song yang Viral di Media Sosial
Send the Song.
A
A
A

JAKARTA Tren di media sosial tidak akan pernah usai karena setiap harinya, hampir setiap orang di dunia menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain. Tren terbaru yang sedang ramai diperbincangkan adalah Send The Song.

Send The Song merupakan sebuah situs yang memungkinkan orang untuk mengirimkan pesan dan lagu kepada orang lain secara anonim. Biasanya mereka mengirimkan pesan dan lagu ini kepada pasangan, keluarga, sahabat, mantan atau bahkan gebetan.

Dengan adanya tren ini, dianggap oleh sebagian warga internet dapat memudahkan hingga mendukung orang-orang yang memiliki sifat gengsi untuk mengungkapkan hal yang belum pernah diucapkan hingga bahkan menyatakan perasaan secara anonim ke orang yang dituju.

Warga internet di X atau Twitter dan Instagram yang pertama kali mempopulerkan tren ini. Mereka mengunggah pesan yang berasal dari situs Send The Song ke media sosial miliknya. Hal ini sontak saja membuat yang lain merasa FOMO dan ingin ikut menggunakan tren ini.

Pada penggunaannya, sebenarnya tren ini menawarkan kebebasan untuk pengguna dapat menulis pesan yang ingin disampaikan dan lagu yang disematkan untuk siapa saja secara anonim. Selain itu, pengguna lain juga bisa membaca pesan yang dikirimkan kepada dirinya.

Jadi, selain mengirim pesan, pengguna juga bisa membaca pesan Send the Song untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, di bawah ini merupakan cara untuk mengirim dan membaca serta membagikan pesan di Send The Song.

Cara Mengirim Pesan di Send The Song

Send The Song memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan lagu secara anonim kepada orang yang dituju. Ikuti beberapa langkah mudah di bawah ini:

  1. Buka browser pada perangkat masing-masing.
  2. Kunjungi situs https://sendthesong.xyz atau salin tautan tersebut.
  3. Pada halaman beranda, klik opsi Tell Your Story, Create Message atau Submit. Seluruh tombol tersebut akan mengarahkan ke halaman input pesan.
  4. Masukkan nama penerima pada bagian Recipient Name.
  5. Masukkan pesan pada bagian Message.
  6. Pilih lagu pada bagian Song paling bawah.
  7. Masukkan kode captcha jika diminta.
  8. Klik Submit untuk mengirim pesan.
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/612/3183638//sister_hong-7V3w_large.jpg
Viral Sister Hong Lombok Dilaporkan, Dianggap Lakukan Penistaan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/65/3183511//viral-PMRO_large.jpg
Viral Mahasiswa Satu-satunya S1 di Keluarga Ini Berikan Toga ke-3 Kakaknya yang Biayai Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183440//ketua_mui_bidang_dakwah_dan_ukhuwah_mui_kh_m_cholil_nafis-hpAY_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, MUI : Perbuatan Tak Patut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429//pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408//gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183334//viral_polisi_isi_bbm_pakai_drum-1AVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Beli Bensin di SPBU Surabaya Pakai Drum, Ini Faktanya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement