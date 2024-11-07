Cara Membuat Send The Song yang Viral di Media Sosial

JAKARTA – Tren di media sosial tidak akan pernah usai karena setiap harinya, hampir setiap orang di dunia menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain. Tren terbaru yang sedang ramai diperbincangkan adalah Send The Song.

Send The Song merupakan sebuah situs yang memungkinkan orang untuk mengirimkan pesan dan lagu kepada orang lain secara anonim. Biasanya mereka mengirimkan pesan dan lagu ini kepada pasangan, keluarga, sahabat, mantan atau bahkan gebetan.

Dengan adanya tren ini, dianggap oleh sebagian warga internet dapat memudahkan hingga mendukung orang-orang yang memiliki sifat gengsi untuk mengungkapkan hal yang belum pernah diucapkan hingga bahkan menyatakan perasaan secara anonim ke orang yang dituju.

Warga internet di X atau Twitter dan Instagram yang pertama kali mempopulerkan tren ini. Mereka mengunggah pesan yang berasal dari situs Send The Song ke media sosial miliknya. Hal ini sontak saja membuat yang lain merasa FOMO dan ingin ikut menggunakan tren ini.

Pada penggunaannya, sebenarnya tren ini menawarkan kebebasan untuk pengguna dapat menulis pesan yang ingin disampaikan dan lagu yang disematkan untuk siapa saja secara anonim. Selain itu, pengguna lain juga bisa membaca pesan yang dikirimkan kepada dirinya.

Jadi, selain mengirim pesan, pengguna juga bisa membaca pesan Send the Song untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, di bawah ini merupakan cara untuk mengirim dan membaca serta membagikan pesan di Send The Song.

Cara Mengirim Pesan di Send The Song

Send The Song memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan dan lagu secara anonim kepada orang yang dituju. Ikuti beberapa langkah mudah di bawah ini: