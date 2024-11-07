Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Honda PCX Baru Meluncur, Intip Tampilannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:09 WIB
Honda PCX Baru Meluncur, Intip Tampilannya
Honda PCX 125 baru meluncur, intip tampilannya. (Greatbikers)
A
A
A

JAKARTA - New Honda PCX model 2025 meluncur di Eropa pada ajang EICMA 2024, di Milan, Italia. Skuter matik (skutik) gambot ini memiliki sejumlah ubahan yang membuat tampilan motor ini lebih stylish dan modern.

Melansir Great Biker, Jumat (8/11/2024), pada tampilan depan New Honda PCX 125 MY (model year) 2025 mendapat sedikit ubahan. Selain itu, terdapat ubahan pada speedometer, dan setang yang menggunakan cover seperti Honda Forza.

Bagian fairing juga dibuat lebih lebar dan agresif dengan tambahan lekukan-lekukan. Sementara lampu DRL (day running light) dipertahankan seperti model sebelumnya yang membuat tampilan makin sporty.

Pindah ke bagian belakang, ada sedikit ubahan pada desain lampu rem dan sein. New Honda PCX 2025 memiliki lampu rem dengan bentuk V. Sementara lampu sein lebih menjorok ke arah bawah yang membentuknya menjadi seperti taring.

New Honda PCX 125 2025 ditawarkan dalam varian DX yang memiliki panel instrumen atau speedometer baru. Model ini dibekali layar TFT berukuran 5 inci, layar ini menjalankan fungsi konektivitas smartphone Honda RoadSync.

Soal performa, New Honda PCX 125 2025 mengusung mesin satu silinder berkapasitas 125 cc eSP+. Mesin ini dapat menghasilkan tenaga hingga 12,3 hp dan torsi puncak 11,7 Nm.

 

Halaman:
1 2
      
