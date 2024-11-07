Penjualan Motor Naik, Honda Beberkan 3 Alasannya

JAKARTA - Berbeda dengan mobil, penjualan sepeda motor di Indonesia tahun ini justru meningkat. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan penjualan sepeda motor di Indonesia tahun 2024 naik 3,2 persen.

Penjualan domestik sepeda motor pada 2024 sejauh ini mencapai 4,87 juta unit.

Melihat data tersebut, Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengaku sangat bersyukur karena di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu ini market motor Indonesia mengalami peningkatan.

“Artinya tumbuh dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,25 persen, kita lihat ada pertumbuhan itu sudah baik untuk kita pelaku industri motor,” ujar Thomas di Cikarang Pusat, belum lama ini.

Thomas berharap mendekati akhir tahun 2024, kenaikan pasar motor di Indonesia bisa mencapai target.

“Harapannya tahun ini bisa mencapai 6,35-6,45 persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Thomas menjelaskan alasan peningkatan pasar motor di Indonesia. Pertama, karena stabilitas ekonomi Indonesia, yang kedua adanya kondisi pertanian yang semakin baik.

“Pertanian di tahun ini terutama di quarter kedua dan quarter ketiga itu mulai membaik,” katanya.