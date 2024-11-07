Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan Motor Naik, Honda Beberkan 3 Alasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |17:50 WIB
Penjualan Motor Naik, Honda Beberkan 3 Alasannya
Penjualan motor naik, Honda beberkan 3 alasannya. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Berbeda dengan mobil, penjualan sepeda motor di Indonesia tahun ini justru meningkat. Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan penjualan sepeda motor di Indonesia tahun 2024 naik 3,2 persen.

Penjualan domestik sepeda motor pada 2024 sejauh ini mencapai 4,87 juta unit.

Melihat data tersebut, Executive Vice President Director AHM Thomas Wijaya mengaku sangat bersyukur karena di tengah kondisi ekonomi dan politik yang tidak menentu ini market motor Indonesia mengalami peningkatan.

“Artinya tumbuh dari tahun sebelumnya yang mencapai 6,25 persen, kita lihat ada pertumbuhan itu sudah baik untuk kita pelaku industri motor,” ujar Thomas di Cikarang Pusat, belum lama ini. 

Thomas berharap mendekati akhir tahun 2024, kenaikan pasar motor di Indonesia bisa mencapai target.

“Harapannya tahun ini bisa mencapai 6,35-6,45 persen,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Thomas menjelaskan alasan peningkatan pasar motor di Indonesia. Pertama, karena stabilitas ekonomi Indonesia, yang kedua adanya kondisi pertanian yang semakin baik.

“Pertanian di tahun ini terutama di quarter kedua dan quarter ketiga itu mulai membaik,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement