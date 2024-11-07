Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Scoopy Terbaru Resmi Meluncur Tanpa Kenaikan Harga, Honda Ungkap Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |11:11 WIB
Scoopy Terbaru Resmi Meluncur Tanpa Kenaikan Harga, Honda Ungkap Alasannya
Scoopy terbaru resmi meluncur tanpa kenaikan harga, Honda ungkap alasannya. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) baru saja meluncurkan New Honda Scoopy dengan sejumlah pembaruan. Salah satu skuter matik terlaris Honda ini juga dibekali teknologi canggih. Meski begitu, Scoopy generasi terbaru ini masih dibanderol dengan harga yang sama seperti model lama. Kok bisa?

Sebagai informasi, New Honda Scoopy hadir dengan dua varian, yaitu dengan Smart Key dan tanpa Smart Key. Skutik dengan model terbaru ini dijual dengan harga Rp22.525.00 dan Rp23.330.000, sama seperti model lama.

Direktur Marketing PT AHM, Octavianus Dwi Putro mengatakan, pihaknya terus mendengarkan masukan konsumen. Ini dilakukan dengan pengembangan model motor terbarunya, tapi tetap berusaha mempertahankan harga jualnya.

New Honda Scoopy (Okezone)
New Honda Scoopy (Okezone)

"AHM melakukan improvement terus-menerus untuk memberikan offering terbaik. Kita melakukan optimalisasi. Makanya kita pertahankan (harga) OTR-nya. Sehingga memberikan penawaran terbaik untuk konsumen," kata Octa kepada wartawan di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024).

New Honda Scoopy mendapatkan sejumlah perubahan, terutama pada tampilan dengan yang semakin stylish. Sistem pencahayaan pada lampu depan juga semakin fokus dengan penggunaan teknologi crystal block.

President Director AHM, Susumu Mitsuishi, mengatakan Honda Scoopy menjadi salah satu model skutik terfavorit di Indonesia karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta skutik unik dan fashionable. 

"Perubahan tampilan dari New Honda Scoopy serta fitur terbaik yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara diharapkan dapat semakin menunjang gaya hidup penggunanya," ujar Mitsuishi.

 

Halaman:
1 2
      
