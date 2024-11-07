Diramaikan 27 Merek, GJAW 2024 Diharapkan Dorong Penjualan Mobil

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 bakal digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November hingga 1 Desember. Pameran tersebut diharapkan dapat mendorong penjualan mobil yang lesu tahun ini.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, mengungkapkan tujuan utama pameran ini adalah untuk mendorong pencapaian industri otomotif Indonesia di tahun ini. Selain itu, GJAW diharapkan dapat menjadi tempat tujuan bagi konsumen mendapatkan berbagai pilihan model kendaraan terbaru dengan penawaran terbaik.

“Berbeda dari pameran Gaikindo lainnya, pada MUF GJAW bertujuan untuk secara langsung mendorong penjualan. Jadi, yang akan menjadi keunggulan pada pameran ini adalah program dan penawarannya, hadirkan momentum terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dengan berbagai penawaran eksklusif,” ujar Nangoi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Ketua Penyelenggara MUF GJAW 2024, Rizwan Alamsjah mengungkap ajang ini akan hadir lebih dari sekadar pameran, tetapi sebuah pesta bagi para pecinta otomotif.

“Fokus berbeda akan diusung penyelenggaraan MUF GJAW, pengalaman dan kemudahan bagi pengunjung akan menjadi prioritas. Bukan lagi pengalaman melihat teknologi terkini dari industri kendaraan bermotor Indonesia, namun kemudahan mencoba langsung dan kemudahan memiliki kendaraan,” tutur Rizwan.