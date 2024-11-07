Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Diramaikan 27 Merek, GJAW 2024 Diharapkan Dorong Penjualan Mobil

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:39 WIB
Diramaikan 27 Merek, GJAW 2024 Diharapkan Dorong Penjualan Mobil
Diramaikan 27 merek, GJAW 2024 diharapkan dorong penjualan mobil. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 bakal digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 22 November hingga 1 Desember. Pameran tersebut diharapkan dapat mendorong penjualan mobil yang lesu tahun ini. 

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi, mengungkapkan tujuan utama pameran ini adalah untuk mendorong pencapaian industri otomotif Indonesia di tahun ini. Selain itu, GJAW diharapkan dapat menjadi tempat tujuan bagi konsumen mendapatkan berbagai pilihan model kendaraan terbaru dengan penawaran terbaik.  

“Berbeda dari pameran Gaikindo lainnya, pada MUF GJAW bertujuan untuk secara langsung mendorong penjualan. Jadi, yang akan menjadi keunggulan pada pameran ini adalah program dan penawarannya, hadirkan momentum terbaik bagi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan baru dengan berbagai penawaran eksklusif,” ujar Nangoi di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Ketua Penyelenggara MUF GJAW 2024, Rizwan Alamsjah mengungkap ajang ini akan hadir lebih dari sekadar pameran, tetapi sebuah pesta bagi para pecinta otomotif. 

“Fokus berbeda akan diusung penyelenggaraan MUF GJAW, pengalaman dan kemudahan bagi pengunjung akan menjadi prioritas. Bukan lagi pengalaman melihat teknologi terkini dari industri kendaraan bermotor Indonesia, namun kemudahan mencoba langsung dan kemudahan memiliki kendaraan,” tutur Rizwan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/52/3094010/byd_m6_di_gjaw_2024-pMqx_large.jpg
BYD Bukukan 1.400 SPK pada GJAW 2024, M6 Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/52/3092737/mitsubishi_di_gjaw_2024-xzlq_large.jpg
Penjualan Mitsubishi Tembus 1.626 SPK pada GJAW 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/52/3091639/pengunjung_gjaw_2024-Sjo5_large.jpg
Dorong Penjualan Akhir Tahun, Pengunjung GJAW 2024 Tembus 145.788 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091388/toyota_kijang_innova_zenix-Go27_large.jpg
Daftar Mobil dan Motor Terbaik GJAW 2024, Ada Innova Zenix dan BYD M6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091379/jusuf_hamka_borong_150_mobil_listrik_aletra-PbeU_large.jpg
Bos Jalan Tol Beli 150 Mobil Listrik di GJAW 2024 Senilai Rp67 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/52/3091307/gjaw_2024-DJHz_large.jpg
GJAW Bakal Saingi GIIAS, Ini Kata Gaikindo
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement