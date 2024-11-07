Fungsi Lampu Tembak Mobil dan Etika dalam Menggunakannya

JAKARTA – Fungsi lampu tembak dan etika dalam menggunakannya wajib diketahui bagi yang ingin atau baru memiliki mobil. Itu karena pada mobil terpasang berbagai jenis lampu yang digunakan pada saat atau situasi yang berbeda-beda.

Sayangnya, masih banyak pemilik mobil yang menganggap semua lampu sama saja, karena dapat digunakan sebagai penerangan. Padahal, terdapat lampu mobil yang tidak boleh dinyalakan sembarangan, salah satunya adalah lampu tembak.

Lampu tembak merupakan lampu yang dapat membantu pandangan saat berkendara dalam kondisi cuaca yang buruk atau pada malam hari. Umumnya, lampu ini terpasang pada bagian depan mobil, seperti di bumper atau grille.

Lantas, apa saja fungsi dari lampu tembak? Berikut penjelasannya, sebagaimana melansir laman Suzuki, Kamis (7/11/2024) :

1. Memberikan Penerangan di Jalan yang Gelap atau Minim Penerangan

Lampu tembak dapat digunakan ketika melewati jalan yang gelap atau pada saat berkendara di malam hari. Misalnya, ketika melewati jalanan di area hutan ataupun pegunungan, yang dimana lampu penerangan amat minim terlebih saat malam.

Dengan begitu lampu tembak dapat dinyalakan untuk menerangi jalan dan pengemudi dapat lebih mudah melihat rintangan atau objek lain di sekitar jalan.

2. Meningkatkan Visibilitas di Jalanan Berkabut

Selain membantu pandangan pengemudi di saat gelap, lampu tembak juga dapat digunakan untuk melewati jalanan yang berkabut. Misalnya, pada saat berkendara di pegunungan dan cuaca sedang buruk. Di saat itulah kabut tebal hadir dan menutupi pandangan pengemudi.

Tentunya, hal itu dapat membahayakan pengemudi dan penumpang di dalamnya, kecelakaan fatal bisa saja terjadi. Sebab, rintangan atau objek seperti jalan rusak atau pohon dihadapan tidak dapat terlihat secara jelas.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan, lampu tembak sebaiknya dinyalakan di jalanan yang berkabut. Dengan begitu, setidaknya pandangan pengemudi dalam jarak satu meter ke depan lebih jelas.

3. Membantu saat Berkendara di Medan Offroad

Lampu tembak juga dapat membantu saat melewati medan offroad. Diketahui, medan offroad merupakan medan yang sulit untuk dilalui, sebab banyak ditemukan rintangan seperti batu, lumpur, dan jalan yang berkelok tajam.

Selain itu, medan offroad juga minim pencahayaan, karena terdapat di area hutan atau gurun. Pada saat itulah, pengemudi offroad dapat memanfaatkan lampu tembak untuk mengidentifikasi jalan dan berbagai rintangan di medan offroad.