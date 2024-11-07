Mazda Mulai Pembangunan Training Center di PIK 2, Investasinya Rp70 Miliar

JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), selaku agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan distributor Mazda, pada 22 Oktober menggelar seremoni groundbreaking untuk Mazda Indonesia Training Center di kawasan PIK 2. Proyek ini menelan investasi Rp70 miliar.

Proyek ini akan berdiri di atas lahan seluas 1.470-meter persegi dengan total lima lantai. Training Center ini dirancang untuk memberikan layanan terpadu bagi para pelanggan Mazda, termasuk National Training Center, Showroom, dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan total investasi Rp70 miliar.

Mazda Indonesia Training Center di PIK 2 akan menjadi pusat pelatihan nasional Mazda. Pusat pelatihan ini bertujuan meningkatkan keahlian teknis, pemasaran, hingga pemahaman produk bagi tenaga kerja Mazda di seluruh Indonesia. Itu mulai dari teknisi hingga sales consultant. Fasilitas ini mencakup Training Center, Showroom, Sales Counter, Dealing Room, Delivery Room, Customer Lounge, Kids Corner, Serving Counter, Service Reception, dan Workshop.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), Ricky Thio, menyampaikan, Mazda Indonesia berkomitmen memberikan pengalaman penjualan dan layanan purnajual terbaik bagi para pelanggan.

"Dengan hadirnya Mazda Indonesia Training Center, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi teknis dan pelayanan yang semakin berdampak positif bagi kepuasan para pelanggan Mazda di Indonesia,” kata Ricky Thio, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).