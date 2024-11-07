5 Tips Mencari Rest Area Terdekat dengan HP

JAKARTA – Menjelang musim liburan, sebagian masyarakat yang mulai mempersiapkan perjalanan liburan bersama keluarga atau bahkan mudik ke kampung halaman. Biasanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju, para pemudik mampir ke rest area terdekat untuk memastikan mobil dalam keadaan yang prima atau beristirahat.

Rest area merupakan tempat yang tersedia di sepanjang tepi jalan tol bagi pengemudi ataupun penumpang beristirahat sebelum kembali melakukan perjalanan. Rest area juga dilengkapi fasilitas yang beragam, seperti pom bensin, kafe, minimarket, toilet, tempat ibadah, hingga restoran yang nyaman untuk beristirahat.

Perkembangan teknologi yang kian pesat memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi rest area terdekat. Hanya dengan aplikasi yang tersedia di HP, semua rest area dapat ditemukan dengan cepat.

Melansir dari berbagai sumber, Kamis (7/11/2024), berikut 5 tips mencari lokasi rest area terdekat dengan HP.

Cek Lokasi Rest Area Terdekat Via Aplikasi Google Maps

1. Buka website atau aplikasi Google Maps.

2. Pastikan GPS telah aktif, agar aplikasi dapat mengetahui lokasi saat ini.

3. Klik kolom pencarian, lalu isi dengan “Rest Area terdekat”.

4. Tunggu beberapa saat dan Google Maps akan menampilkan semua rest area terdekat dari lokasi pengguna saat ini.

5. Klik salah satu rest area yang ingin dituju.

6. Kemudian, Google Maps akan menunjukkan jalan untuk sampai kesana.

Cek Lokasi Rest Area Terdekat Via Aplikasi Waze

1. Unduh aplikasi Waze yang tersedia di Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi Waze di HP.

3. Kemudian, isi kolom pencarian dengan “Rest Area”.

4. Setelah itu, Waze akan menampilkan beberapa lokasi rest area terdekat yang dapat dikunjungi.

Cek Lokasi Rest Area Terdekat Via Aplikasi Tol Kita

1. Unduh aplikasi Tol Kita yang tersedia di Play Store atau App Store.

2. Buka aplikasi Tol Kita di HP.

3. Klik menu “Rest Area”.

4. Setelah itu, masukkan lokasi lokasi saat ini dan tujuan yang diinginkan.

5. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi menampilkan daftar rest area terdekat.