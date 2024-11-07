Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Resmi Rilis! Aplikasi Stok Opname Gratis Cukup Pakai Kamera Smartphone

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |18:43 WIB
Resmi Rilis! Aplikasi Stok Opname Gratis Cukup Pakai Kamera <i>Smartphone</i>
Bee Inventory Manager (BIM), aplikasi stok opname gratis yang memungkinkan pengguna melakukan stok opname dengan mudah hanya menggunakan kamera smartphone Android (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

Okezone.com - Software akuntansi Beecloud, secara resmi meluncurkan aplikasi baru bernama Bee Inventory Manager (BIM). Aplikasi stok opname gratis yang memungkinkan pengguna melakukan stok opname dengan mudah hanya menggunakan kamera smartphone Android, dan sudah dapat diunduh langsung melalui Play Store.

Bee Inventory Manager didesain untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam berbagai sektor, baik toko ritel, distributor, maupun usaha lainnya, dalam mengelola stok barang mereka dengan lebih efisien tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan. Dengan menggunakan kamera smartphone sebagai pemindai barcode, pelaku bisnis bukan hanya bisa menggunakannya untuk stok opname namun juga bisa digunakan untuk permintaan barang dan penerimaan barang dari PO.

“Kami sangat antusias dengan peluncuran aplikasi ini, karena saya yakin aplikasi BIM bisa memberikan solusi praktis untuk semua pelaku bisnis, khususnya UMKM yang memerlukan alat yang memudahkan manajemen stok Aplikasi BIM juga dapat membantu bisnis mengurangi risiko kesalahan manual dalam pencatatan stok,” ucap Hafiz selaku Product Manager saat ditemui di kantor PT BITS Miliartha pada Selasa (5/11/2024).

Selain itu, aplikasi Bee Inventory Manager memiliki dua mode penggunaan, yakni Mode Integrasi aplikasi pembukuan keuangan Beecloud dan Mode Standalone. Bagi pengguna yang sudah menggunakan Beecloud, integrasi ini memungkinkan data stok yang tercatat melalui BIM langsung tersimpan di sistem Beecloud, sehingga data selalu up-to-date. Sedangkan dalam mode Standalone, data stok tersimpan di smartphone dan bisa diekspor ke Excel untuk pengelolaan lebih lanjut.

Dengan peluncuran Bee Inventory Manager, pelaku bisnis tidak lagi perlu repot dengan stok opname manual yang memakan waktu. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung operasional bisnis secara lebih efisien, terutama bagi UMKM yang mencari solusi manajemen stok yang murah dan praktis.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bee.id atau download gratis Bee Inventory Manager (BIM) langsung di Play Store.

(Fitria Dwi Astuti )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/12/3183628//iforte_national_dance_competition-T7E1_large.jpg
iForte National Dance Competition Kembali Digelar, Nyalakan Semangat Generasi Muda Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183582//bni_raih_dua_penghargaan_di_icxa_2025_berkat_inovasi_digital_dan_transformasi_layanan-Uirq_large.jpeg
BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183505//menyiapkan_perjalanan_jarak_jauh-AuBt_large.jpg
5 Cara Menyiapkan Perjalanan Jarak Jauh dengan KA Brantas
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement