Resmi Rilis! Aplikasi Stok Opname Gratis Cukup Pakai Kamera Smartphone

Bee Inventory Manager (BIM), aplikasi stok opname gratis yang memungkinkan pengguna melakukan stok opname dengan mudah hanya menggunakan kamera smartphone Android (Foto: Dok Istimewa)

Okezone.com - Software akuntansi Beecloud, secara resmi meluncurkan aplikasi baru bernama Bee Inventory Manager (BIM). Aplikasi stok opname gratis yang memungkinkan pengguna melakukan stok opname dengan mudah hanya menggunakan kamera smartphone Android, dan sudah dapat diunduh langsung melalui Play Store.

Bee Inventory Manager didesain untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis dalam berbagai sektor, baik toko ritel, distributor, maupun usaha lainnya, dalam mengelola stok barang mereka dengan lebih efisien tanpa perlu menggunakan perangkat tambahan. Dengan menggunakan kamera smartphone sebagai pemindai barcode, pelaku bisnis bukan hanya bisa menggunakannya untuk stok opname namun juga bisa digunakan untuk permintaan barang dan penerimaan barang dari PO.

“Kami sangat antusias dengan peluncuran aplikasi ini, karena saya yakin aplikasi BIM bisa memberikan solusi praktis untuk semua pelaku bisnis, khususnya UMKM yang memerlukan alat yang memudahkan manajemen stok Aplikasi BIM juga dapat membantu bisnis mengurangi risiko kesalahan manual dalam pencatatan stok,” ucap Hafiz selaku Product Manager saat ditemui di kantor PT BITS Miliartha pada Selasa (5/11/2024).

Selain itu, aplikasi Bee Inventory Manager memiliki dua mode penggunaan, yakni Mode Integrasi aplikasi pembukuan keuangan Beecloud dan Mode Standalone. Bagi pengguna yang sudah menggunakan Beecloud, integrasi ini memungkinkan data stok yang tercatat melalui BIM langsung tersimpan di sistem Beecloud, sehingga data selalu up-to-date. Sedangkan dalam mode Standalone, data stok tersimpan di smartphone dan bisa diekspor ke Excel untuk pengelolaan lebih lanjut.

Dengan peluncuran Bee Inventory Manager, pelaku bisnis tidak lagi perlu repot dengan stok opname manual yang memakan waktu. Aplikasi ini diharapkan dapat mendukung operasional bisnis secara lebih efisien, terutama bagi UMKM yang mencari solusi manajemen stok yang murah dan praktis.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.bee.id atau download gratis Bee Inventory Manager (BIM) langsung di Play Store.

(Fitria Dwi Astuti )