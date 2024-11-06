Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Intip Parts Center Hyundai Seluas 1,2 Hektare di Cikarang, Sanggup Tampung 30 Ribu Item

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |21:16 WIB
Intip Parts Center Hyundai seluas 1,2 hektare di Cikarang, sanggup tampung 30 ribu item. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Hyundai Motor Manufacturing (HMMI) memastikan komitmennya mengenai ketersediaan komponen setiap mobil yang dirakit. Ini dilakukan dengan membangun Parts Center seluas 1,2 hektar, pada fasilitas pabrik mereka di Cikarang, Jawa Barat.

Kehadiran Parts Center memastikan Hyundai menetapkan standar kualitas yang tinggi dalam menghadirkan layanan aftersales atau purnajual. Hal ini sehingga dapat memberikan pengalaman worry-free bagi para konsumen.

Fasilitas Parts Center ini menjamin ketersediaan suku cadang di Indonesia dengan kapasitas penyimpanan lebih dari 30.000 item. Berbekal fasilitas yang mumpuni, Hyundai menawarkan program after sales Hyundai Hadir Untukmu.

"Jadi saat ini tersedia 2.000 item campuran antara CKD dan CBU. Itu campur antara slow moving dan fast moving," kata Head of Parts Department HMID, Tony Hadiyanto di sela kunjungan pabrik HMMI, di kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC), Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).

Parts Center Hyundai di Cikarang (Fadli Ramadan)
Parts Center Hyundai di Cikarang (Fadli Ramadan)

"Kita garansi 97 persen akan tersuplai. Artinya jika ada 100 pieces yang diorder, itu kita bisa suplai sampai 97 persen. Jadi aman," lanjutnya.

Hingga kini, 97 persen volume suku cadang dari produk Hyundai dijamin tersedia untuk dipergunakan saat dibutuhkan. Selain itu, Hyundai juga menjalin kerja sama dengan pemasok suku cadang lokal untuk mendukung perkembangan pasar Indonesia.

Fransiscus Soerjopranoto Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengatakan ekosistem yang dibangun jenama asal Korea Selatan di Tanah Air merupakan bentuk komitmen untuk memberikan kenyamanan pada konsumen.

 

